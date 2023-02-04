Ночные землетрясения и внезапное сумасшествие: почему коты резко начинают бегать по квартире

Многие, у кого есть коты, знают эти прекрасные звуки разрушающейся по частям квартиры среди ночи или безумных забегов, которые устраивают коты без видимой на то причины. Однако причины всё же есть и мы вам сегодня о них расскажем.
Почему кот носится по квартире – причины внезапного сумасшествия
Эксперты и психологи по поведению котов утверждают, что у такого поведения есть научное объяснение – период случайной активности. Период характеризуется высокоэнергетической активностью, бегом, прыжками, катанием на полу в режиме максимальной скорости.
Данный вопрос ещё не исследован до конца, но среди главных причин:
- возбуждение
- внезапное усиление стимуляции, сокращения кишечника стимулируют блуждающий нерв
- снижается артериальное давление
- во время игры – знак того, что кот получает удовольствие
Кот бегает по квартире и мяукает – что делать
Если вашего кота настиг период вспышки активности, не стоит сразу беспокоиться и мешать питомцу наслаждаться весельем. Наоборот – лучше поиграйтесь с любимцем, это порадует двоих.
Беспокоиться стоит только в том случае, если такие периоды затягиваются и продолжаются достаточно долго. В таком случае такое поведение может быть признаком расстройства поведения.
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