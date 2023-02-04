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Ночные землетрясения и внезапное сумасшествие: почему коты резко начинают бегать по квартире

4 февраля 2023, 09:25
Всем любителям котов известна ситуация, когда кот начинает носится по квартире ни с того ни с сего. Главред расскажет, почему так происходит.
кошка, кот
Почему кот носится по квартире / pixabay.com

Многие, у кого есть коты, знают эти прекрасные звуки разрушающейся по частям квартиры среди ночи или безумных забегов, которые устраивают коты без видимой на то причины. Однако причины всё же есть и мы вам сегодня о них расскажем.

Почему кот носится по квартире – причины внезапного сумасшествия

Эксперты и психологи по поведению котов утверждают, что у такого поведения есть научное объяснение – период случайной активности. Период характеризуется высокоэнергетической активностью, бегом, прыжками, катанием на полу в режиме максимальной скорости.

Данный вопрос ещё не исследован до конца, но среди главных причин:

  • возбуждение
  • внезапное усиление стимуляции, сокращения кишечника стимулируют блуждающий нерв
  • снижается артериальное давление
  • во время игры – знак того, что кот получает удовольствие

Кот бегает по квартире и мяукает – что делать

Если вашего кота настиг период вспышки активности, не стоит сразу беспокоиться и мешать питомцу наслаждаться весельем. Наоборот – лучше поиграйтесь с любимцем, это порадует двоих.

Беспокоиться стоит только в том случае, если такие периоды затягиваются и продолжаются достаточно долго. В таком случае такое поведение может быть признаком расстройства поведения.

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