Никто не может справиться: нужно найти куклу на самой сложной оптической иллюзии

Новая оптическая иллюзия заставляет многих людей чесать головы, ведь разгадать ее просто невозможно.

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Только люди с высоким IQ найдут куклу / Pinterest

Оптические иллюзии – это увлекательный феномен, где реалистическое смешивается с воображаемым, и где наши глаза могут обмануть разум. Они считаются одним из самых простых способов проверить внимательность и уровень интеллекта.

Новая оптическая иллюзия заставляет многих людей чесать головы, ведь разгадать ее просто невозможно. Так, на рисунке изображена группа пингвинов в разноцветных бабочках и шляпках. Ваша задача за 8 секунд найти куклу, которая прячется среди пингвинов.

Попробуйте найти куклу / Pinterest

Эта сногсшибательная оптическая иллюзия сводит пользователей Сети с ума, поскольку никому не удается найти куклу. Кукла искусно слилась с пингвинами, поэтому ее трудно найти с первого взгляда. Только самые умные и внимательные люди могут идентифицировать куклу за отведенное время. Ниже публикуем правильный ответ на эту задачу.

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Куклу можно увидеть слева от изображения. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что все пингвины имеют острый клюв, а у куклы его нет.

Правильный ответ / Pinterest

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