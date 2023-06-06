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Никто не может справиться: нужно найти куклу на самой сложной оптической иллюзии

Алина Дембицкая
6 июня 2023, 04:30
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Новая оптическая иллюзия заставляет многих людей чесать головы, ведь разгадать ее просто невозможно.
головоломка
Только люди с высоким IQ найдут куклу / Pinterest

Оптические иллюзии – это увлекательный феномен, где реалистическое смешивается с воображаемым, и где наши глаза могут обмануть разум. Они считаются одним из самых простых способов проверить внимательность и уровень интеллекта.

Новая оптическая иллюзия заставляет многих людей чесать головы, ведь разгадать ее просто невозможно. Так, на рисунке изображена группа пингвинов в разноцветных бабочках и шляпках. Ваша задача за 8 секунд найти куклу, которая прячется среди пингвинов.

головоломка
Попробуйте найти куклу / Pinterest

Эта сногсшибательная оптическая иллюзия сводит пользователей Сети с ума, поскольку никому не удается найти куклу. Кукла искусно слилась с пингвинами, поэтому ее трудно найти с первого взгляда. Только самые умные и внимательные люди могут идентифицировать куклу за отведенное время. Ниже публикуем правильный ответ на эту задачу.

видео дня

Куклу можно увидеть слева от изображения. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что все пингвины имеют острый клюв, а у куклы его нет.

Никто не может справиться: нужно найти куклу на самой сложной оптической иллюзии
Правильный ответ / Pinterest

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