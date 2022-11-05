Почему не нужно выбрасывать кожуру от бананов: 6 способов использования банановой кожуры

Банановая кожура богата витаминами и минералами / ua.depositphotos.com

Не спешите выбрасывать кожуру от банана, когда полакомились им, ведь это невероятный ингредиент, который можно применять не только в хозяйстве, но и в косметологии. Главред собрал для вас 6 способов, как неожиданно можно использовать банановую кожуру.

Банановая кожура для очистки воды

Банановая кожура может служить естественным фильтром для воды, ведь она хорошо поглощает медь и свинец, которые не приносят пользу нашему организму. Для того, чтобы очистить воду, стоит просто положить кожуру из банана в емкость с водой и продержать ее там некоторое время. После этого вода станет готовой к потреблению.

Банановая кожура для сухой кожи

С наступлением холодного времени года кожа рук нуждается в особом уходе. В этом вам хорошо поможет банановая кожура, ведь она прекрасно увлажняет сухую кожу. Для этого просто возьмите кожуру и протрите ею руки. Подождите 10 минут, а затем смойте остатки банана. Также банановая кожура очень хорошо помогает при ожогах. Просто приложите ее к пораженному месту и держите до тех пор, пока не почувствуете облегчение.

Банановая кожура от отеков под глазами

Кожура с банана прекрасно убирает отеки и темные круги под глазами. Для этого нужно измельчить кожуру в блендере и нанести полученную "кашицу" на веки и под глаза. Подождите 20-30 минут, а затем смойте остатки. Вы заметите невероятный эффект уже после первой процедуры.

Банановая кожура полирует обувь

В составе банановой кожуры есть природные масла и воск, которые прекрасно наводят блеск на кожаной обуви. Для этого надо просто потереть шкуркой ваши любимые туфли, а затем забрать остатки банана с помощью тряпки. Для полировки лучше всего подходит слегка недозрелый банан.

Банановая кожура очищает серебро

Кожура из банана может с легкостью очистить тусклое серебро. Для этого измельчите кожуру в блендере, добавив немного воды. Далее натрите ваше серебро полученной массой и оставьте на несколько минут. Затем смойте водой и отполируйте серебро мягкой тканью.

Удобрение для растений из банановой кожуры

Банановая кожура может стать замечательным удобрением для комнатных растений. Для этого нужно замочить ее в воде и оставить на ночь. На следующий день разведите полученный раствор из банановой кожуры с водой в соотношении 1:5. Ваше удобрение для растений готово. Кстати, таким образом банановую кожуру можно замачивать несколько раз.

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