Какие 2 вещи нельзя нарушать на Рождество 2023, чтобы беду не привлечь: приметы на 7 января

Как привлечь удачу 7 января и что нельзя делать на Рождество.

Приметы на Рождество / pixabay

7 января отмечается большой праздник - Рождество Христово. В этот день хозяйки накрывали богатый стол и приглашали в гости родных и близких.

Верили, чем вкуснее и богаче будет кутья и сочиво 7 января, тем удачливее сложится новый год. Мед в кутье символизировал сладкую жизнь, а семена мака — деньги.

Раньше на праздник подавали поросят и уток. Такое дорогое блюдо было своеобразной жертвой в пользу родившегося младенца Иисуса.

Главной приметой на Рождество считали, чем богаче стол, тем успешнее и благополучнее будет жизнь семьи в новом году.

Что нельзя делать 7 января

Нельзя 7 января есть до первой звезды на вечернем небе.

Нельзя 7 января незамужним девушкам гадать.

Нельзя надевать старые вещи черного цвета, иначе большая вероятность жить бедно.

Нельзя убираться в доме 7 января.

Нельзя закрывать двери дома перед людьми 7 января. Наши предки верили в то, что если не впустить в дом нуждающегося, то весь год будет неудачным.

Приметы на 7 января

Если легкий, солнечный морозный день, то к обильному летнему урожаю и хорошей погоде.

Если метели, то будет много меда.

Если снег кружит, то молока будет много.

Читайте также: