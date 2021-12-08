Никогда не делайте это с сахаром: в дом придут беды и проблемы

Приметы про сахар / pixabay

Сахар - это продукт, который есть в каждом доме. С ним связано много примет, которые способны помочь вам преодолеть будущие неприятности.

Также сахар является символом сладкой жизни и успеха.

Как говорят специалисты, если рассыпать сахар, то это сулит прибыль и денежное вознаграждение.

Если вы рассыпали немного сахара, не спешите его убирать. Стоит загадать желание. А еще, вас ждут приятные новости и успех в делах.

Если вы рассыпали сахар на пол, это к беде и проблемам.

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А если вы рассыпали сахар на себя, то совсем скоро вы обретете долгожданную хорошую весть.

Эксперты обращают внимание, что день недели влияет также на удачу. Если сахар рассыпали в воскресенье или утром в понедельник, то вы обретете финансовый успех.

Опасные приметы с сахаром, которые несут беду

Никогда не отдавайте сахар из дома соседям, родственникам, близким. Это очень плохая примета. Вместе с сахаром из дома вы отдаете всю свою удачу.

Если вы взяли сахар взаймы, вас ждет печаль. В вашем доме могут начаться ссоры и неприятности.

Сахар может забрать у вас финансовую удачу, если вы его не купили.

Сахар в дом может приносить только хозяева. Никогда не просите, чтобы вам купили сахар, ведь вся удача будет не на вашей стороне.

Сахар - это мощный энергетический оберег, который нужно держать подальше от посторонних глаз, чтобы случайным взглядом ваших гостей, в доме не появились проблемы.

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