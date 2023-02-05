Никаких вредных добавок: назван самый полезный в мире сыр

Какой сыр самый полезный и что можно приготовить для вкусного стола. Превосходный рецепт для закуски.

Рецепт овощного шашлыка с сыром в духовке / ua.depositphotos.com

Многие врачи считают, что в мире существует всего два вида самого полезного сыра. Одним из них является адыгейский сыр.

"Самые полезные те сыры, в которых не слишком много жира и очень мало соли. Наверное, среди имеющихся на рынке — это все-таки адыгейский", — сказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Специалист рекомендует обратить внимание на состав сыра. В хорошем продукте должен содержаться кальций. Также его делает полезным белок.

Избыток жира в сыре наоборот может нанести вред организму.

Сколько можно употреблять сыра в день

По словам специалистов, в день лучше употреблять 100-150 граммов адыгейского сыра. Можно съесть и больше, но это польза от этого не особо увеличится.

Вкуснейший рецепт закуски с сыром

Вам понадобится:

Помидоры

Перец болгарский

Кабачки

Сыр адыгейский

Адыгейский сыр порезать небольшими кубиками.

Разогреть духовку до 200 градусов.

Кусочки сыра завернуть в фольгу и запекать 2-5 минут.

В это время помыть и порезать овощи.

Кабачки кружками, перец небольшой соломкой.

Помидоры желательно покупать черри. Можно разрезать пополам.

На шпажки надеть сыр, помидор, перец, цукини.

Полить все оливковым маслом, посолить и добавить специи.

Шпажки с адыгейским сыром и овощами выложить на противень и запекать в духовке 5 минут.

Можно такие "шашлычки" сделать на сковороде гриль.

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