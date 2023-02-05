Никаких вредных добавок: назван самый полезный в мире сыр

Многие врачи считают, что в мире существует всего два вида самого полезного сыра. Одним из них является адыгейский сыр.
"Самые полезные те сыры, в которых не слишком много жира и очень мало соли. Наверное, среди имеющихся на рынке — это все-таки адыгейский", — сказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Специалист рекомендует обратить внимание на состав сыра. В хорошем продукте должен содержаться кальций. Также его делает полезным белок.
Избыток жира в сыре наоборот может нанести вред организму.
Сколько можно употреблять сыра в день
По словам специалистов, в день лучше употреблять 100-150 граммов адыгейского сыра. Можно съесть и больше, но это польза от этого не особо увеличится.
Вкуснейший рецепт закуски с сыром
Вам понадобится:
- Помидоры
- Перец болгарский
- Кабачки
- Сыр адыгейский
Адыгейский сыр порезать небольшими кубиками.
Разогреть духовку до 200 градусов.
Кусочки сыра завернуть в фольгу и запекать 2-5 минут.
В это время помыть и порезать овощи.
Кабачки кружками, перец небольшой соломкой.
Помидоры желательно покупать черри. Можно разрезать пополам.
На шпажки надеть сыр, помидор, перец, цукини.
Полить все оливковым маслом, посолить и добавить специи.
Шпажки с адыгейским сыром и овощами выложить на противень и запекать в духовке 5 минут.
Можно такие "шашлычки" сделать на сковороде гриль.
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