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Никаких морщин и дряблой кожи: 3 маски из яйца для подтяжки лица

Ангелина Подвысоцкая
22 мая 2023, 15:41 обновлено 22 мая, 15:41
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Яичный желток является отличным ингредиентом в маске для лица. Он способен насытить кожу полезными веществами и вернуть ей упругость.
лицо, яйцо, уход за лицом
Рецепт маски для лица из яйца / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Каждая женщина желает оставаться красивой, молодой и ухоженной как можно дольше. Однако со временем на нашем лице появляются вековые изменения - пигментные пятна, морщины, кожа становится дряблой. Женщины делают маски для лица, мажутся кремами, чтобы сохранить молодой вид кожи.

Однако многие считают, что средства для ухода за кожей лица стоят очень дорого и по этому им приходиться смириться с тем, что они якобы не могут себе позволить этого. Но они ошибаются. Ведь иногда лучшими средствами будут те, которые лежат у нас в холодильнике.

Натуральные продукты могут насытить кожу полезными веществами и вернуть ей здоровый вид. Много красавиц делают маски для лица из яиц. Они поделились несколькими секретами и рецептами таких масок для разного типа кожи.

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Стоит отметить, что куриные яйца способны придать коже свежесть, упругость, очистить её от черных точек и сделать мимические морщины менее заметными. Все дело в веществах, которые содержаться в яйце.

Аминокислоты способны восстановить жировой баланс и работу сальных желез; лецитин - восстановить водный баланс в эпидермисе; белок - обновить эпидермис; витамины А и Е - напитать клетки кожи.

В яйце есть и коллаген, который возвращает коже упругость, поддерживает её эластичность.

Однако перед тем, как наносить яйцо на кожу, нужно подготовиться.

уход за кожей лица
Рецепт маски для лица из яйца / фото: ua.depositphotos.com

Как подготовить кожу к нанесению маски для лица

Кожа - орган, на котором скапливается огромное количество грязи. Пыль, жир, бактерии забивают наши поры и приводят к появлению черных точек, а также прыщей.

Перед нанесением маски нужно обязательно очистить кожу. Вот только обычной воды будет недостаточно. В ежедневном уходе обязательно должен быть специальный лосьон, молочко или пенка для умывания. После тщательного очищения лицо нужно смазать тоником.

Лишь после этого можно будет считать, что вы действительно очистили лицо. Стоит отметить, что во время умывания не нужно использовать обычное мыло, ведь оно может пересушить верхний слой вашей кожи.

Также отличным вариантом будет, если вы будете наносить маска на слегка распаренную кожу после ванной.

Маски для лица из яиц

Подобные маски из яиц нужно готовить исключительно перед самой процедурой. Её не стоит хранить в холодильнике днями, лучше сразу все выбросить. Яйца должны быть комнатной температуры. Если вы будете наносить холодную маску - она наоборот сузит поры и не окажет должного эффекта.

Во время приготовления маски яйцо нужно взбивать венчиком или вилкой. Обычно маску стоит держать на лице 15-20 минут. Смывать её можно прохладной водой или остывшим зеленым чаем. Ни в коем случае не используйте для смывания яичной маски теплую или горячую воду, тогда яйца свернется у вас на лице.

Отличным вариантом станет нанесение маски перед сном.

Яйца
Рецепт маски для лица из яйца / фото: ua.depositphotos.com

Маска из яйца для сухой и склонной к раздражению кожи

Вам понадобится 1 яичный желток, 2 столовых ложки жирного творога и молоко.

Вам нужно сперва взбить желток, после чего туда нужно добавить творог и теплое молоко. У вам должна получиться консистенция жидкой сметаны.

Наносить маску можно ватным диском или специальной кисточкой для масок.

Маска из яйца для сухой кожи

Вас понадобится 1 яичный желток, 1 спелый банан, 1 столовая ложка мякоти кабачка.

Сперва вам нужно смешать кабачок и банан, чтобы получилась консистенция пюре. После этого туда нужно добавить яичный желток и все перемешать венчиком.

Маска из яйца для жирной кожи

Вам понадобится 1 яичный желток, 2 столовых ложки густой сметаны.

Вам нужно взбить яйцо и смешать это все со сметаной. Необходимо, чтобы у вас получилась однородная консистенция. Эта маска поможет стянуть поры, придаст ощущение свежести.

Кому нельзя использовать маски с яйцом

Ни в коем случае не наносите на лицо маску без проведения аллергической пробы. Лучше преждевременно нанесите немного маски на тыльную часть руки и подождите несколько минут. Если аллергическая реакция не появилась, то маску можно наносить на лицо.

Также с осторожностью стоит использовать подобные маски при куперозе. Лучше воздержаться от нанесения яйца на лицо в случае наличия ссадин, ран или опухолей на коже.

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