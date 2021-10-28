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Никаких мифов, только факты: диетолог рассказала, можно ли пить чай вместо воды

28 октября 2021, 05:15

Водный баланс очень важен для правильного функционирования организма.

Чай
Вода или чай: что лучше увлажняет / ua.depositphotos.com

Все знают, что в течение дня нужно пить чистую воду, чтобы поддерживать водно-солевой баланс в организме. Для забывчивых и занятых существуют даже специальные приложения-напоминалки. Но какой напиток поможет увлажнить тело и поддерживать нужный уровень гидратации?

Согласно рекомендациям NASEM женщинам следует употреблять 2,7 литра жидкости в день, а мужчинам – 3,7 литра. Около 20% жидкости мы можем извлечь из еды, а остальные 80% – из напитков. Но какие напитки нужно употреблять и можно ли пить чай для того, чтобы поддерживать баланс жидкостей.

Вода или чай: что лучше увлажняет

Чай в основном состоит из воды и кофеина, который считается легким мочегонным средством. Есть мнение, что чай с кофеином приводит к обезвоживанию и его нельзя употреблять для увлажнения. Однако это не так. Кофеина в чае содержится совсем мало, поэтому его влияние на организм тоже минимально. Некоторые исследования доказывают, что кофеин может действовать как мочегонное средство только тогда, когда вы потребляете более 500 миллиграммов в день, это около 11 – 18 чашек чая. Поэтому этот напиток можно смело засчитывать в список жидкостей вместо воды.

Какие виды чая лучше выбирать для увлажнения

чай
Можно ли пить чай вместо воды / Фото Pixabay

Существует много видов чая. Все они имеют разный состав и содержание кофеина. На увлажнение влияет и крепость чая: чем дольше вы запариваете пакетик, тем больше кофеина будет в вашем напитке. А чем больше кофеина, тем меньше увлажняет чай.

  • Черный чай содержит около 47 миллиграммов кофеина в одной чашке и способен увлажнять лучше, чем кофе, содержащий 96 миллиграммов.
  • Белый чай возглавляет вторую позицию и содержит меньше кофеина, чем черный, и больше, чем зеленый, а это 32 – 37 миллиграмм кофеина на чашку.
  • Зеленый чай подарит вам лучшее увлажнение, ведь содержит на половину меньше кофеина, чем черный чай. В одной чашке всего 28 миллиграммов.
  • Чай без кофеина изготовляют из чайных листьев, из которых удаляют кофеин. Готовый продукт может содержать максимум 2 мг на чашку, поэтому он безопасен и его можно употреблять вместо воды.
  • Травяные чаи изготовляются не из чайных листьев, содержащих кофеин, а из сухих цветов, листьев, семян или корней других растений. Он, естественно, не содержит кофеина, поэтому прекрасно подходит для гидратации.
чай_ромашка_Ромашковый-чай
Чай очень полезен / 1zoom.ru

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