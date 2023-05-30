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Ни за что не догадаетесь: что означает слово "крислатий" в украинском языке

Алёна Воронина
30 мая 2023, 16:19 обновлено 30 мая, 16:26
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Такое интересное мелодическое слово широко используется, но не все догадываются, что оно означает.
Александр Авраменко
Что означает слово "крислатий" в украинском языке/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Украинский язык очень мелодичный, но часто в нем встречаются слова, значение которых остается нам неизвестным. К таковым относится и слово "крислатий".

Поскольку сейчас мы используем его гораздо реже и оно в значительной мере перекочевало в художественную речь, то и значение этого интересного термина сможет объяснить не каждый. Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке объяснил, что значит это слово.

Авраменко отмечает, что слово "крислатий" означает ветвистый, широкий, тот, что имеет развесистые ветви, роскошную крону.

Языковед напомнил, что в украинском языке есть еще ряд однокоренных слов, которые также благозвучно звучат. Например, слово с таким корнем есть в поэзии "Рождество" Богдана-Игоря Антоныча.

"Народився Бог на санях

в лемківськім містечку Дуклі.

Прийшли лемки у крисанях

і принесли місяць круглий".

Для того, чтобы понять значение слова "крисані", нужно разобраться, что такое "криси".

"Вот чтобы понять, что это за "крисані" у лемков, раскрою вам значение слова "криси". "Криси" – это отогнутые края шляпы. Обратите внимание, не "поля", а "криси". А "крисані" – шляпы с отогнутыми краями", – отмечает Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, что означает слово "крислатий" в украинском языке:

Раньше Авраменко объяснил, что означает фраза "дідька лисого" и откуда она пошла. Украинцы издавна и до сих пор применяют такое выражение, но в современности уже мало кто помнит, откуда оно пошло и что значит.

Также раньше Авраменко рассказал, какие слова на "И" существуют в украинском языке. Издавна украинцы использовали несколько слов на эту букву, и именно эти слова вернуло в употребление новое украинское правописание.

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