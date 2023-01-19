Ни обещаний, ни извинений: 4 женских промаха, которые мужчина не способен простить

Отношения даже с самым любимым мужчиной могут быть испорчены на веки вечные из-за дурной привычки, которая мешает двигаться дальше.

Что мужчины не прощают женщинам / ua.depositphotos.com, pixabay.com

Мужчина не прощает очевидные вещи: измену и предательство, однако порой крайне сложно спрогнозировать, что может обидеть его до глубины души.

Некоторые женские привычки, которые им кажутся невинными, могут глубоко ранить их партнеров. Если вы не знаете, почему ваш мужчина постоянно на вас обижен, возможно, стоит обратить внимание на особенности вашего общения.

Главред расскажет, что мужчины не прощают женщинам, и почему невинные женские шалости причиняют им такую душевную боль.

"Сын маминой подруги" или Неприятная параллель

Брутальные мужики, 100% тестостерона в душе могут оказаться ранимыми цветочками с тонкой организацией. Даже если это и не так, никому не нравится, когда их сравнивают с другими. Особенно если ты в этом сравнении проигрываешь. Женщины часто используют сравнение, как способ мотивации: дескать, у сына маминой подруги получилось, чем ты хуже? В том то и дело, что мужчине будет обиден не успех того самого "сына" как таковой, а то, что его спутница жизни а) считает его менее успешным, чем какой-то чужой мужик, б) не довольна тобой и смотрит на чужих успешных мужиков. Так из простой попытки приободрить положительным примером, женщина получает обиженного мужчину. И если ее попытки проводить параллели с другими мужчинами продолжатся, уязвленный партнер просто сбежит в поисках той, которая будет вдохновлять его менее обидными методами.

Что мужчина никогда не простит женщине / pixabay.com

Сама дура, и шутки дурацкие

Шутки, основанные на мужских ошибках и неудачах, рассказы неловких ситуаций, в которые он попадал, и просто пренебрежительное отношение, которое кажется вам забавным (и не несет с вашей стороны никакого негатива по сути, но не по форме), которые происходят публично – одно из главных табу. Никому не нравится, когда его унижают. Самолюбие мужчины гораздо более хрупкое, чем кажется, поэтому стоит взвешивать все за и против, прежде чем "подколоть" своего избранника. Конечно, постоянно испуганно оглядываться, когда открываешь рот в компании, не стоит, так и до паранойи недалеко, но относиться к своим словам чуть более осторожно просто необходимо. Это гораздо проще, чем испытывать терпение партнера и каждый раз со скандалом доказывать, что у вас не было цели унизить его перед друзьями.

"Но мы же договаривались!"

Если бы отношения всегда были простыми и понятными, то от постоянных улыбок у всех сводило бы челюсти. А так, рано или поздно один из партнеров допускает ошибку, а перед другим встает сложный вопрос: прощать или нет? И если женщина сказала, что прощает своего мужчину, из его памяти его ошибка стирается, и он верит, что в их истории больше нет такой главы. Увы, женщины не всегда способны на такую легкость. Иногда им кажется, что они готовы простить, но по факту продолжают пенять партнеру за его грешки. И тут уже приходит очередь мужчины обижаться – ему непонятно, почему "да" значит "нет", и наоборот, и почему его принуждают чувствовать вину, если его избранница говорит, что простила. Иронично, но вина мужчины может дать ему повод обидеться на свою партнершу. И если подобный парадокс в их отношениях повторяется, мужчина теряет способность просить прощения и прощать.

Чего мужчина никогда не простит? / pixabay.com

Миссис Шерлок Холмс, расследование окончено

Время от времени чувства мужчины на прочность проверяет каждая: психологи считают, что это – подсознательное стремление убедиться, что твой самец все еще альфа, и способен это доказать, а значит ты – в безопасности, и не нужно искать нового защитника. Тем не менее, некоторые женщины превращают эти проверки в стиль общения со всеми мужчинами, с которыми вступают в мало-мальски романтические отношения. И тогда это уже не подсознательная просьба: "Пожалуйста, напомни мне, как сильно ты меня любишь", а проявление максимального недоверия, неуверенности в партнере с примесью безудержной и беспочвенной ревности. Вот последнего мужчины простить не могут. Ведь всем хочется состоять в отношениях, которые построены на взаимном уважении, в которых каждый твой поступок не рассматривается под лупой одержимости предательством.

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