УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Ни копейки за душой: 3 знака зодиака, которые не умеют копить деньги

Елизавета Бельмас
22 июня 2023, 12:26 обновлено 22 июня, 12:56
29
Астрологи без остановки исследуют знаки зодиака и их главные особенности. Главред расскажет, какие три знака не умеют откладывать деньги.
3 знака зодиака, которые не умеют копить деньги
3 знака зодиака, которые не умеют копить деньги / коллаж: Главред, фото: pexels

Эксперты по звездам исследуют всех представителей знаков зодиака и рассказали, кто из них не умеет откладывать деньги и всегда разоряется.

Есть много людей, которые живут в роскоши и любят тратить свои деньги. Эти люди проводят много времени, путешествуя по экзотическим местам и покупая дорогие товары, и все же умудряются откладывать немного денег.

С другой стороны, есть много людей, которые носят свои штаны до дыр и понятия не имеют, как каким-либо образом управлять своими финансами.

видео дня

Несмотря на то, что они считают, что они ограничены расходах своих денег, у них никогда не остается средств конце месяца, независимо от того, сколько денег они на самом деле зарабатывают.

Даже если у вас плохо с деньгами, это не значит, что вы должны отказаться от того, что приносит вам радость. Вам просто нужно научиться лучше распоряжаться своими деньгами и воздерживаться от их траты на вещи, которые вам на самом деле не нужны.

Какой знак зодиака бедный - читайте далее.

Спонтанные и незапланированные траты

Известные своей спонтанностью и импульсивностью, те, кто родился под знаком Овна, склонны тратить свои деньги таким же образом. Когда кто-то другой нуждается в финансовой помощи, щедрый Овен никогда не откажет.

Поскольку им так нравится их работа, они редко сталкиваются с финансовыми трудностями, но их деньги могут быть потрачены почти так же быстро, как и получены. Добрый и щедрый характер часто заставляет Овнов тратить больше, чем они могут себе позволить, и в конечном итоге они разоряются. Они не уделяют особого внимания планированию своего финансового будущего. На самом деле этот знак склонен "жить настоящим моментом".

Неосознанные траты

Близнецы известны своей непостоянностью, поэтому им нравится ходить на вечеринки и тратить деньги на вещи, которые им на самом деле не нужны. Осознание приходит к ним после того, как они заканчивают предаваться своему потребительскому поведению, как раз тогда, когда они смотрят на свой пустой банковский счет. Они чувствуют себя виноватыми только тогда, когда в конце месяца осознают, сколько денег выкинули в окно. Они либо чертовски бедны, либо неприлично богаты, потому что живут так, как будто завтра не наступит, и им нравится рисковать, но они не особенно заинтересованы в экономии денег.

Избыток желаний

Люди, рожденные под знаком Стрельца, известны своей любовью к независимости и желанием пробовать что-то новое. У них есть глубокое увлечение новыми местами и другим образом жизни. Они не сберегают и не видят необходимости в пенсионном планировании. Когда дело доходит до денег, они очень предсказуемы. Им нравится тратить свои деньги на поездки или бурные вечеринки. Когда они становятся старше, они хотят гордиться не своим финансовым положением, а скорее захватывающими вещами, которые они сделали и увидели в своей жизни.

Источник

Также вам может быть интересно:

знаки зодиака
Реклама

Главное за день

РФ хотела разрушить еще одну дамбу: СМИ узнали, куда ночью целились "Кинжалы"

РФ хотела разрушить еще одну дамбу: СМИ узнали, куда ночью целились "Кинжалы"

12:08 Украина
Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской АЭС - Зеленский

Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской АЭС - Зеленский

12:05 Украина
"Пацаны перегрели атмосферу": Сотник объяснил угрозы Путина в адрес НАТО

"Пацаны перегрели атмосферу": Сотник объяснил угрозы Путина в адрес НАТО

12:05 Мир
Все главные новости

Последние новости

12:56

"Совсем плоха": Валюху из Сватов нашли в поезде в невменяемом состоянии

12:51

Ускоренное вступление Украины в НАТО: Шольц раскрыл планы по помощи Киеву

12:46

Для чего полезно есть вишню: как простая ягода улучшает сон

12:26

Ни копейки за душой: 3 знака зодиака, которые не умеют копить деньги

12:08

РФ хотела разрушить еще одну дамбу: СМИ узнали, куда ночью целились "Кинжалы"Видео

Взрыв на Чонгарском мосту в оккупированный Крым: что известноВзрыв на Чонгарском мосту в оккупированный Крым: что известно
12:05

Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской АЭС - Зеленский

12:05

"Пацаны перегрели атмосферу": Сотник объяснил угрозы Путина в адрес НАТОВидео

11:54

"Тревога вдвое сильнее": эксперт объяснил, чем грозит ядерное оружие России в БеларусиВидео

11:44

"Должен был что-то ляпнуть": Сотник объяснил, зачем Путин оскорбил ЗеленскогоВидео

Реклама
11:43

Как приготовить сырники, если творог сухой: беспроигрышный вариант

11:32

Что спрятал хитрый Ким: найдите 7 отличий на фото

11:24

Впервые на шоу Голос країни: стало известно, кто прятался в образе КИЛИММЕНАВидео

11:22

"Сошел с ума уже давно": Сотник объяснил, почему Путин пошел войной на УкраинуВидео

10:57

"Будут говорить только украинцы": в ГУР прокомментировали удар по Чонгарскому мосту

10:39

ВСУ наступают в Донецкой и Запорожской областях, есть частичный успех – Генштаб

10:31

"Постукивание" по Чонгару: оккупантам пора эвакуироваться, потом только вплавьмнение

10:27

Кухонное волшебство: девушка показала, как легко отмыть банку изнутриВидео

10:22

Проходит детокс заграницей и молчит о войне: куда делся Дивеев-Церковный

10:13

"У Киева осталось много карт, чтобы разыграть": в CNN назвали рецепт успеха ВСУ

09:47

Жена Иракли Макацария запела: экс-холостяк поделился нежным видео

Реклама
09:42

Оккупанты хотят вернуться на позиции, которые занимали до теракта на Каховской ГЭС

09:28

ВСУ не применили все свои силы, оценивать контрнаступление еще рано – NYT

09:23

Гороскоп на завтра 23 июня 2023: Козероги - "скакнет" давление, Тельцам - деньги

09:14

Ночью РФ атаковала Украину дронами и ракетами: есть "прилеты"Фото

09:00

Путин боится наступления ВСУ, в Кремле искрит и готовится перезагрузка власти - СотникЭксклюзив

08:53

Потрясло дома: в Крыму произошло сильное землетрясение

08:45

Шойгу боится освобождения Крымамнение

08:36

Жена Чмерковского показала лицо новорожденного сына и рассекретила его имя

08:30

Армия Украины успешно создает условия для главного удара по войскам РФ – ISW

07:40

Арестович – об угрозе ядерного удара: все зависит от захода ВСУ в КрымВидео

07:38

"Зарево наблюдали больше часа": под Бердянском взлетела на воздух база оккупантов

07:00

День рождения Сергея Притулы: 5 мудрых и острых цитат общественного деятеля

06:41

В Киеве прогремел взрыв в многоэтажке: 3 человека погибли, 5 - пострадалиФотоВидео

06:20

Почему кремлевский фюрер не будет применять ядерное оружиемнение

05:45

Путин хочет создать "санитарную зону": Тука назвал территории, которые вошли быВидео

05:05

Имеют особый характер: три знака Зодиака, которых трудно понять

04:30

Россия может воевать минимум 10 лет: Кочетков раскрыл планы Москвы

04:00

Какой сегодня праздник 22 июня: особенный день для Украины

03:30

Головоломка на скорость: лишь настоящий гений может за 10 секунд найти лишнее слово

03:00

Как часто поливать картофель в жару: золотое правило удивит богатым урожаем

Реклама
02:30

"Королевские мошенники": Меган Маркл в США поймали на лжи

02:05

4 удивительных способа использования лука в быту

01:35

Свитан оценил новые вбросы россиян про "грязную бомбу"

00:14

"Не могу надышаться": пограничник встретился с родителями после российского пленаВидео

00:10

"Покатала на волнах толстые ляжки": обнищавшую Лорак высмеяли за дешевый отдыхВидео

21 июня, среда
23:30

Почему 23 июня самый опасный день: что нельзя делать и приметы

23:15

"Жесткие бои": ВСУ продвигаются на юге - Зеленский рассказал подробностиВидео

23:04

Что посадить на кладбище: нежные цветы, которые выживут при любых условиях

22:45

РФ атаковала штаб-квартиру ГУР: в разведке рассказали подробности

22:26

Катя Кузнецова рассказала, почему дочь Сумской не уезжает из РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять