Ни для чего не рано и никогда не поздно: 5 звезд, которые стали известными после 40 лет

Добиться успеха можно в любом возрасте, и пример этих известных личностей - отличное этому подтверждение.

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Люди, которые добились успеха в зрелом возрасте / ua.depositphotos.com

Фортуна всегда была изменчивой подругой, встретить которую удается далеко не каждому. Важно не опускать руки, о чем прекрасно знают люди, которые добились успеха в зрелом возрасте.

Главред собрал несколько вдохновляющих историй про знаменитостей, которые прославились после 40 лет.

Ким Кэтролл начала кинокарьеру в 19 лет, и по всем параметрам ее карьера должна была стать многообещающей - девушка была талантлива и миловидна. Однако о раннем периоде творчества артистки знают лишь ее самые преданные фанаты, а персонажа, который принес ей всемирную славу, знают даже те, кто не смотрел сериал "Секс в большом городе". Саманту Джонс Кэтролл начала играть, когда ей было 42 года, и лишь тогда актриса поняла, что такое настоящая популярность. И хоть Ким недолюбливает Саманту, так как считает, что та сломала ей личную жизнь, во многом она ей благодарна - уверенная в себе и своей сексуальности подруга главной героини сделала Ким всемирно знаменитой.

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Ким Кэтролл / ua.depositphotos.com

Злодей Ганс Грубер из "Крепкого орешка" и противоречивый волшебник Северус Снейп из "Гарри Поттера", судья Терпин из "Суини Тодда" и Гусеница в "Алисе в стране чудес": все это - британский актер Алан Рикман, который до 26 лет считал, что в жизни нет места для развлечений, только для работы. Он старательно учился и вел бизнес в собственной дизайн-студии, но в глубине души театр всегда манил его. Любительские постановки перестали удовлетворять его актерский огонь, и он окунулся в театральный мир с головой, позабыв про принципы, которыми руководствовался. Первой заметной ролью на больших экранах для Рикмана стал Ганс Грубер, закрепивший за ним амплуа обаятельного злодея. В "Крепком орешке" актер сыграл в 42 года.

Алан Рикман / ua.depositphotos.com

Э. Л. Джеймс (настоящее имя - Эрика Митчелл) стала одним из самых продаваемых авторов в 48 лет. До этого писательница жила обычной жизнью - была помощником руководителя Национальной школе кино и телевидения и даже не думала о том, чтобы писать романы. Ее жизнь перевернула другая писательница, Стефани Майер, и ее "Сумерки". Посмотрев фильмы и перечитав книги, Джеймс была настолько впечатлена, что приступила к написанию собственной серии романов "Пятьдесят оттенков". Они оказались настолько успешными, что в 2012 году Э. Л. Джеймс была включена Time в список "100 самых влиятельных людей мира".

Э. Л. Джеймс / instagram.com/erikaljames

С 23 лет Джуди Денч могла гордо именовать себя актрисой. На сцену лондонского театра Old Vic и Королевского шекспировского театра она выходила в самых завидных ролях - Джульетты, Офелии, Гермии, Титании, Леди Макбет и пр. На кино и телевидение она больших надежд не возлагала, хоть и появлялась в эпизодических ролях то тут, то там. В жизни Денч все изменил Джеймс Бонд. В 1995 году, когда актрисе был 61 год, она сыграла М - начальника агента 007 в фильме "Золотой глаз" и... проснулась всемирно знаменитой. Два года спустя Джуди Денч получит "Оскар" - за восьмиминутную роль королевы Елизаветы I в фильме "Влюбленный Шекспир".

Джуди Денч / ua.depositphotos.com

Как и жизнь его персонажа - Уолтера Уайта из сериала "Во все тяжкие" - жизнь Брайана Кренстона круто изменилась уже в достаточно зрелом возрасте. Мальчишка со сложным детством, который перебивается то ночной работой на кладбище, то грузчиком, чтобы как-то сводить концы с концами, всегда мечтал стать актером. Более 20 лет Кренстон кочевал от одной эпизодической роли к другой в надежде, что его заметят. Но случилось это лишь в 2000 году, когда ему было уже 44 года: тогда он стал узнаваемым благодаря роли Хэла, отца главного героя в сериале "Малкольм в центре внимания". В 2008 году, с 52-летним Кренстоном случились "Во все тяжкие" и мировая популярность, которую он пообещал себе еще подростком.

Брайан Кренстон / ua.depositphotos.com

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