Нежнейшее мясо с хрустящей золотистой корочкой сведет с ума: как запечь курицу на банке

Главред рассказывает, как запечь курицу в духовке с корочкой, чтобы ее вкус и аромат всех восхитил.

https://news.glavred.info/nezhneyshee-myaso-s-hrustyashchey-zolotistoy-korochkoy-svedet-s-uma-kak-zapech-kuricu-na-banke-10471270.html Ссылка скопирована

Как приготовить курицу с хрустящей корочкой? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Все мы любим полакомиться запеченной курочкой с невероятно хрустящей золотистой корочкой. Каждая хозяйка имеет свои секреты приготовления этого аппетитного блюда, используя особый маринад и специи. В связи с этим вкус запеченной курочки всех восхищает. Однако довольно часто бывает так, что курочка получилась нежной, однако корочка не такая хрустящая как хотелось бы. Сегодня Главред расскажет, как запечь курицу в духовке с корочкой.

Чтобы корочка была золотистой, мы будем запекать курицу на банке. Однако перед этим нужно приготовить маринад. Для этого в небольшой емкости смешиваем 1 чайную ложку горчицы, 3 грамма черного молотого перца (неполная чайная ложка), 2 чайные ложки сладкой паприки, 2 чайные ложки соли, а также 1 столовую ложку подсолнечного масла. Хорошенько все перемешиваем и натираем этим маринадом нашу курочку. Желательно, чтобы курочка промариновалась 1-2 часа и лишь после этого запекалась.

Пока маринуется курочка, нужно найти банку, на которой мы будем запекать курицу. Важно, чтобы банка была подходящего размера, поэтому перед тем как запекать курицу, примерьте, подходит ли она. Лучше всего, чтобы банка была с узким горлом.

видео дня

Когда нашли подходящую банку, наливаем в нее воду до половины. Также в банку нужно бросить небольшой корень петрушки, 5-7 горошин душистого перца, а также 2 лавровых листочка. Чтобы курочка была ароматной, в банку нужно также положить кожуру из одного апельсина.

Теперь кладем курицу на банку, а саму банку ставим на противень или форму с высокими бортиками. Обратите внимание, что курице нужно смотать шею и проткнуть зубочисткой перед запеканием. Это нужно для того, чтобы не испарялся сок из курицы, который будет выходить во время запекания. Не забудьте также обернуть кончики крыльев фольгой, чтобы они не подгорели.

На дно сосуда, в котором будет стоять банка, нужно налить немного воды, чтобы в процессе запекания банка не лопнула. Также таким образом будет обеспечен больший паровой эффект. В емкость с водой также можно добавить немного апельсиновой кожуры.

Теперь отправляем нашу курочку в холодную духовку на 1 час при температуре 180 градусов. Через час можете вынимать курочку из духовки и наслаждаться ее невероятным ароматом и золотистой корочкой. Приятного аппетита!

Вас может заинтересовать: