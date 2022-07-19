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Незаметный "яд" для организма: что будет, если съесть хлеб с плесенью

19 июля 2022, 18:14

Если на хлебе появилась плесень, нельзя употреблять весь продукт. Обрезание пораженных участков ничего не даст – грибы распространяются по всему изделию.

Хлеб, хлеб с плесенью
Что будет, если съесть хлеб с плесенью/ ua.depositphotos.com

Плесень на хлебе или других хлебобулочных изделиях может появиться, если продукт хранить дольше его срока годности и в неприемлемых для него условиях. Однако бывают случаи, когда хлеб плесневеет уже на следующий день после его приобретения. Причинами этого могут стать несоблюдение нужных санитарных норм производителем, неправильное хранение продукции, недопеченность изделия и тому подобное.

Какого цвета не была бы плесень на хлебе, есть такую выпечку уже нельзя. И здесь не поможет просто срезать пораженные части хлеба, ведь невидимые споры гриба могут распространяться по всему продукту, и вы не увидите это невооруженным глазом и даже не будете об этом догадываться.

Также нужно выбрасывать те продукты, которые прикасались к заплесневелому хлебу или лежали с ним в одной упаковке.

Когда хлеб лежит у вас дома достаточно долго, однако видимых признаков плесени на нем еще нет – ориентируйтесь на запах и вкус, ведь на начальной стадии, когда хлеб только начинает портиться, невооруженным глазом трудно заметить первые признаки.

Читайте такжеОчень опасно: что произойдет с организмом, если полностью отказаться от хлебаЕсли вы съели маленький кусочек – это может и не ударить по вашему организму. Однако чем большее количество такого хлеба попадет в ваш организм, тем опаснее могут быть последствия.

Заплесневелый продукт опасен тем, что плесень оказывает на наш организм токсическое действие. Более сильным такой удар будет по здоровью того человека, у которого ослабленный иммунитет.

Употребление хлеба с плесенью в пищу может вызвать аллергию, а также вызвать различные заболевания. При сильной токсикации организма может возникнуть пищевое отравление.

В случае возникновения сильного отравления лучше обратиться за медицинской помощью.

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