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Незаменимый помощник советского человека: что носили в авоське в СССР

Сергей Кущ
13 августа 2023, 12:10 обновлено 13 августа, 12:10
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Авоська - это не только символ советской эпохи, но и неотъемлемая часть культурного наследия.
Что носили в авоське
Что носили в авоське / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Каждая эпоха имеет свои символы и тайны, и одним из них в советские времена была "авоська". Мы расскажем, что носили в авоське в СССР, как она еще называлась и сколько стоила.

Что носили в авоське в СССР?

Авоська была своего рода универсальным помощником для советского человека. В ней можно было носить продукты, мелкие покупки, иногда даже документы или личные вещи. Эта простая сумка стала символом того, как симпатичные и небольшие вещи могут принести радость и комфорт в серых буднях.

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Как по-другому называется авоська?

Помимо "авоськи", данную сумку называли еще и "тюшкой". Этот термин происходит от слова "тюшь" - древнерусский термин, обозначающий полотняное полотно. Интересно, каким образом из этого термина вышло название для популярной сумки, но история иногда сохраняет загадочные тайны.

Сколько стоила авоська в Советском Союзе?

Цена на авоську в СССР была невысокой, что делало ее доступной для многих. Стоимость могла варьироваться в зависимости от материала и места приобретения. В среднем, стоимость авоськи колебалась от нескольких копеек до рубля. В 1950-е авоська стоила 3 рубля, в 1980-е — 2 рубля 55 копеек. Это позволяло людям использовать ее в повседневной жизни как недорогой и практичный аксессуар.

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