Незаменимый помощник: 5 способов использования металлической губки, о которых мало кто знает

У металлической губки есть много полезных функций / pixabay

Металлическая губка является незаменимым помощником на кухне, ведь с ее помощью можно легко отчистить нагар со сковороды или кастрюли. Также металлическая губка хорошо очищает разнообразные поверхности от ржавчины. Однако у этого чудо-изделия есть еще несколько функций, о которых вы могли не знать раньше. Главред собрал для вас лучшие советы, как можно с пользой использовать металлическую губку в быту.

Металлическая губка защитит от грызунов

Многим знакома ситуация, когда по ночам в углах дома появляется шорох. Это признак того, что в доме завелись грызуны, ведь с наступлением холодов мыши ищут более комфортные условия для жизни. В поисках еды они проникают в дома через мелкие щели, принося дискомфорт хозяевам дома.

Навсегда закрыть вход грызунам в дом поможет обычная металлическая губка. Нужно просто заделать губкой все щели, с помощью которых мыши пробираются к дому. Металлическая проволока от губки мышам не по зубам, а потому они не смогут ее прогрызть. Чтобы губка внезапно не отвалилась от щели, нужно запенить ее строительной пеной.

Металлическая губка хорошо очищает овощи и рыбу

Согласитесь, что чистка овощей ножом не всегда является экономной, ведь срезается довольно толстый слой кожуры. Почистить овощи экономно и быстро поможет металлическая губка. С ее помощью можно с легкостью почистить морковь или молодой картофель, при этом оставляя минимум обрезков.

Также металлическая губка отлично справляется с чисткой рыбы. При этом нет разницы, какую рыбу вы хотите почистить, – речную или морскую. Результат будет отличными в обоих случаях.

Металлическая губка может стать отличным фильтром

Если у вас дома есть домашние любимцы, то этот лайфхак именно для вас. Как известно, домашние животные также нуждаются в личной гигиене - их нужно время от времени купать. Этот процесс приносит не очень большое удовольствие, ведь если вы купаете, например, собаку, то ее шерсть может засорить сток в ванной или душевой.

Именно металлическая губка может помочь вам решить эту проблему. В следующий раз, когда вы снова будете купать домашнее животное, поместите металлическую губку в место слива. Таким образом сток не засорится, а мытье животного уже не будет приносить столько хлопот.

Металлическая губка хорошо шлифует поверхности

Металлическая губка прекрасно справляется со шлифовкой разнообразных поверхностей, а потому может с легкостью заменить наждачную бумагу. Кроме того, металлическая губка даже лучше подходит для шлифования труднодоступных мест.

Также с помощью этого чудо-изделия можно просто и быстро выровнять поверхность перед покраской и снять старый слой краски. К тому же разнообразные изгибы на поверхностях не будут проблемой для губки, в отличие от наждачной бумаги, которая может переломиться.

Узкие вазы с грязным дном моментально засияют

Если у вас дома есть узкая ваза, которой вы уже давно не пользуетесь из-за того, что ее дно очень грязное, металлическая губка поможет исправить ситуацию. Чтобы ваша ваза снова засияла, нужно нарезать металлическую губку на куски и протолкнуть их в вазу.

Далее налейте в вазу немного теплой воды и добавьте 1 чайную ложку лимонной кислоты, а также несколько капель моющего средства. После этого накройте чем-нибудь вазу и хорошо встряхните ее. Это нужно для того, чтобы куски губки хорошо прошлись по стенкам вазы. Эту процедуру повторите несколько раз, пока ваза полностью не станет чистой.

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