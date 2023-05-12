Незаменимый помощник: 5 фантастических трюков с яблочным уксусом, которые удивят наповал

С помощью яблочного уксуса можно сэкономить на многих магазинных средствах, которые не всегда помогают справиться с бытовыми проблемами.

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Что можно сделать с яблочным уксусом? / ua.depositphotos.com

Кто бы мог подумать, но многие опытные хозяйки используют яблочный уксус не только при приготовлении разнообразных блюд. Оказывается, что этот чудо-продукт широко используют еще и в быту. Таким образом, с помощью яблочного уксуса можно сэкономить на многих магазинных средствах, которые не всегда помогают справиться с бытовыми проблемами. Сегодня Главред рассказывает, где можно использовать яблочный уксус.

Лучший очиститель поверхностей

Если вы не знаете, как использовать уксус во время уборки, то спешим поделиться с вами замечательными советами. Этот удивительный продукт прекрасно справляется с загрязнением сантехники, кафельной плитки, кухонной техники, окон и подоконников и тому подобное. Кроме того, яблочный уксус отлично борется с плесенью, ржавчиной и накипью. Когда вы уже знаете, что можно чистить с помощью яблочного уксуса, то спешим рассказать вам, как приготовить специальный раствор для уборки. Все очень просто: смешайте уксус и воду в соотношении 1:1 и распылите его на загрязненные поверхности. Через 20-30 минут вся грязь исчезнет, а поверхности снова будут сиять.

Сказочный укротитель неприятных запахов

Довольно часто в доме витает неприятный запах, который трудно обуздать. Причин появления неприятного запаха может быть множество: курение кого-то из домочадцев, домашние любимцы, канализация и тому подобное. Благодаря своим антибактериальным свойствам яблочный уксус поможет освежить воздух в доме. Просто смешайте уксус с водой в соотношении 1:1 и распылите эту смесь через распылитель. Кисловатый запах уксуса вскоре выветрится, забрав с собой все неприятные запахи. Также уксусом можно протирать обувь, которая начала неприятно пахнуть. Кроме того, яблочный уксус может избавить от неприятного запаха в холодильнике. Для этого нужно смочить в уксусе салфетку и протереть ею стенки холодильника.

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Снижает количество пестицидов в продуктах

Людям, которые всю жизнь живут в городе, часто приходится покупать фрукты и овощи в супермаркетах. Как известно, эти продукты могут содержать в себе много пестицидов, которые вредят организму. Чтобы хоть немного избавить любимые овощи и фрукты от вредных веществ, нужно вымочить их в воде с добавлением нескольких ложек яблочного уксуса.

Отлично борется с сорняками

Сад и огород – это то место, где можно использовать домашний яблочный уксус. Если ваш участок полностью засорен сорняками, то от них можно с легкостью избавиться с помощью яблочного уксуса. Просто смешайте яблочный уксус и воду в соотношении 2:1 и полейте этим раствором участок, где есть сорняки. Вы увидите, как через неделю сорняк пожелтеет, а через две недели – совсем исчезнет.

Фантастический ополаскиватель для волос

Яблочный уксус придает волосам блеск и сияние. Кроме того, ваши шелковистые волосы будут намного легче расчесываться. Как использовать яблочный уксус для волос? Приготовьте специальный ополаскиватель: в 0,5 литров теплой воды добавьте 2 столовые ложки уксуса. После этого прополощите раствором из уксуса предварительно вымытые волосы и наслаждайтесь невероятным результатом.

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