Лукашенко обвинил Первый канал в "фейках" и выгнал российских пропагандистов

Александр Лукашенко жестко отреагировал на сюжет о коронавирусе в Беларуси / УНИАН

После выступления Лукашенко в среду, 6 мая, МИД Беларуси принял решение о лишении аккредитации двух сотрудников российского Первого канала – журналиста Алексея Кручинина и оператора Сергея Панасюка. Гражданин РФ Кручинин должен был покинуть территорию Беларуси до полуночи. Журналисты сняли сюжет о ситуации с COVID-19 в стране, который не понравился главе государства.

Накануне, 5 мая, президент Лукашенко заявил, что российский Первый канал распространяет фейки о ситуации с коронавирусной инфекцией на территории республики Беларусь.

"Фейк от государственного Первого канала Российской Федерации - они там говорили: мизерное тестирование (на наличие коронавирусной инфекции)… За что нас критиковать? У себя пусть посмотрят, что там творится", - сказал Лукашенко.

Тогда же белорусский президент добавил, что в сюжете "предвзято" освещаются коронавирусные события в Беларуси и анонсировал "адекватную" реакцию на критику со стороны средств массовой информации.

Напомним, ранее вирусолог подверг критике намерение Александра Лукашенко провести парад Победы 9 мая в условиях бушующего в стране коронавируса.