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В Крыму пособник оккупантов попал в громкий коррупционный скандал

17 декабря 2019, 23:31

Как следует из документ, обнародованных Талиповым, Басинский приобрел 2 квартиры в элитном доме в центре Симферополя и еще одну – в Ялте.

В собственности семьи советника подконтрольного России "главы" аннексированного Крыма, экс-мэра Ялты Алексея Челпанова обнаружили несколько элитных квартир.

На внезапное появление недвижимости у тестя чиновника Михаила Басинского обратил внимание в соцсети активист Александр Талипов. По его данным, мужчина, который является пенсинером и не владеет никаким бизнесом, обзавелся квартирами в 2018-2019 году.

Активист направил обращения в крымский Комитет по противодействию коррупции и другие профильные органы с просьбой проверить происхождение этой недвижимости.

Как следует из документ, обнародованных Талиповым, Басинский приобрел 2 квартиры в элитном доме в центре Симферополя и еще одну – в Ялте. Судя по расценкам риелторов, они могут стоить более 20 миллионов рублей.

Как пишет "Крым.Реалии", Челпанов подтвердил, что речь идет о его тесте. Он утверждает, что квартиры в Симферополе Басинский действительно купил в 2018 году, но уверяет, что к нему они отношения не имеют.

"Эти квартиры были куплены еще до моего назначения и.о. главы администрации Ялты и ко мне никакого отношения не имеют", – заверил он.

Также чиновник заявил, что его тесть может позволить себе такие покупки, поскольку далеко не бедный человек.

Ранеее в Слуге народа рассказали, почему Киев отменит особый статус Севастополя.

Крым квартиры
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