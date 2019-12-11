Работники службы безопасности Нацбанка разбили голову митингующему - эксклюзивное видео

Под НБУ произошла стычка / скриншот

10 декабря представители службы безопасности Национального банка Украины разбили голову одному из протестующих. Известно, что активисты пытались попасть в общественную приемную, однако произошла стычка, в результате которой пострадал человек.

Соответствующее видео опубликовали в Facebook на странице "Стоп коррупции".

"Под НБУ митингующему, который держал веник с фото Рожковой, разбили голову работники службы безопасности банка. Вели себя, превышая служебные обязанности", - рассказал активист Роман Литвин.

Он также добавил, что виновным считают охранника, который был переодетый в камуфляжную куртку.

Известно, что активисты обратились к представителям Нацбанка и сейчас один из протестующих пишет заявление.