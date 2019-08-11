Нибиру погубит Землю: эксперт вычислила тайный код загадочной планеты Х

В NASA ведут наблюдения и исследования феномена Нибиру

Планета Нибиру существует на самом деле, однако вряд ли в планы населяющих ее аннунаков входит уничтожение Земли, заявила парапсихолог и участница Битвы экстрасенсов Лариса Могила.

Она подчеркнула, что по некоторым данным в NASA ведут наблюдения и исследования феномена планеты Х и возможных ее обитателей, однако по причине ее предполагаемой опасности эти исследования остаются засекреченными или даже опровергаются.

В то же время эксперт предположила, что с целью сокрытия правды о Нибиру, людей банально запугивают.

"Да и сама планета Нибиру не хочет, чтобы о ней много знали, ведь иначе ее изучение не представляло бы такой сложности", - сказала парапсихолог в комментарии Фактам.

Она отметила, что первые письменные упоминания об этой планете датируются еще XII веком, но до сих пор она вызывает множество вопросов и споров.

"Да и, видимо, самим представителям Нибиру не хочется быть рассекреченными, ведь тогда ученые нашей планеты вплотную бы занялись их изучением, вплоть до проведения различных экспериментов и опытов", - говорит Могила.

Читайте такжеЗнамение Апокалипсиса: опубликованы жуткие кадры с "глазом Нибиру"Она напомнила о версии, что возможные жители планеты Нибиру изучают землян или даже посещают нашу планету.

"Говорят, что человеческая раса пошла именно от аннунаков, так называют жителей Нибиру, но лично я полностью с этой версией не согласна, так как на Земле свой след могли оставить абсолютно разные цивилизации с других планет. Нибиру не единственнная такая, поверьте. Люди еще очень многого могут не знать, космос слишком велик и необъятен, а ученые зачастую изучают ограниченный спектр звезд и планет, отрицая то, что им еще непонятно или мало изучено, ведь так проще. Раньше люди не верили, что Земля круглая, так что всему свое время. Думаю, в скором времени нас уже не будет так удивлять Нибиру или даже ее представители", - пояснила эксперт.

В то же время она поставила под сомнение предположение о том, что Земля может погибнуть от встречи с Нибиру.

"Я, как парапсихолог, изучаю подобные явления, долгое время изучала и феномен Нибиру. У этой планеты нет цели столкнуться с Землей целенаправленно. Ведь, если поддерживать версию существования на Нибиру жизни, тогда они погубят и себя. С точки зрения физики и астрономии, любое инопланетное тело, которое столкнется с Землей на большой скорости и будет больших размеров, может ее погубить или причинить серьезный вред. Но если бы такая угроза была, ее бы прогнозировали официальные источники, а планета была бы уже четко видна в телескоп, как минимум. Но ее невозможно увидеть", - указала парапсихолог.

Читайте такжеНибиру – предвестник Апокалипсиса: ученый вычислил дату конца светаОна также добавила, что дату конца света невозможно рассчитать, если ты не видишь планету и не знаешь ее скорости, а также траектории.

"А излишняя паника, созданная подобными заявлениями, лишь создает психологический дисбаланс у людей. Тем самым они сами к себе привлекают различные проблемы и катастрофы на частном уровне. Поэтому успокойтесь, никакого конца света от планеты Нибиру ожидать не нужно. Но то, что в ближайшем будущем человечество может быть удивлено новыми открытиями и явлениями в космосе или приблизится к знакомству с его представителями даже на нашей планете Земля, это вполне возможно", - резюмировала Могила.

Напомним, ранее в Сети показали смертоносный хвост Нибиру.