Европу испепелит жуткая жара: климатологи напугали смертельным прогнозом

Климатологи дали жуткий прогноз глобального потепления / tourblogger.ru

В будущем температура воздуха в Европе может подняться еще выше, чем было зафиксировано в 2019 году.

Как подчеркнули во Всемирной службе погоды, аномальная жара в Европе вызвана изменениями климата, которые возникли из-за человеческой деятельности.

"Если бы климат не менялся, температура во всех местностях была бы на 1,5-3 градуса по Цельсию ниже", – сказано в исследовании.

Исследователи подчеркнули, что если бы на климат не влиял антропогенный фактор, температурные рекорды, от которых страдает, в частности, север Европы, фиксировались бы раз в 1000 лет, пишет AFP.

Кроме того, во Всемирной службе погоды определили пять самых жарких сезонов XXI века – в 2018, 2016, 2010 2003 и 2002 годах. Теперь же, по словам ученых, Европу ждет ежегодная жуткая жара.

Напомним, ранее в ООН предупредили о смертельной опасности климатического кризиса.