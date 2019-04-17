На OLX выставили уцелевшие части собора Парижской Богоматери

17 апреля 2019, 16:39

В сети обсуждают новость о продаже деревянных частей Нотр-Дам де Пари

Собор Парижской Богоматери горит
Собор Парижской Богоматери горит / Фото: RT

В 20 тысяч гривен оценили части сгоревшего собора Парижской богоматери. Скриншот с объявлением, где продавец обещает "реальные части Нотр-Дам", появился сегодня в соцсетях.

"К покупке прилагается видео, на котором будет показано изъятие купленной вами деревянной части конструкции собора Парижской Богоматери. Уцелевшей (но обгоревшей) при пожаре 2019 года. Вес частей от 200 г до 2 кг. На выбор", - пишут авторы объявления.

Уточняется, что материал для продажи якобы берется из внутренней части Собора.

"Продажа обгоревших элементов каркаса, построенного для реконструкции собора, исключена", - уточняют авторы. В качестве доказательства они опубликовали фото угля.

собор Парижской Богоматери
Фото объявлений о продаже частей собор Парижской Богоматери / Соцсети

Объявление активно комментируют в соцсетях. Ругают мошенников, которые решили заработать на новости о пожаре.

"И ведь найдутся идиоты покупатели", - так реагируют новость.

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Судя по изображению, это скриншот с украинского сайта бесплатных объявлений  OLX. Но там мы этого объявления сегодня не нашли. Вероятно, его либо снял сам автор, либо удалила администрация сервиса.

А вот интернет-аукцион eBay на следующий день после пожара пестрил подобными предложениями.

"Клиентам предлагали купить части Нотр-Дама, вплоть до углей, оставшихся от сгоревших элементов собора", - сообщил Daily Mail.

В компании оперативно удаляли подобные объявления. Там объяснили, что "не допускают продажу предмета, который позволяет зарабатывать на человеческих страданиях или на трагедии".

А продавцов предупредили, что если еще попробуют продать что-то с Нотр-Дама, то им грозит блокировка аккаунта.

Напомним, масштабнейший пожар в шедевре мировой архитектуры − соборе Парижской Богоматери (прославленном в легендарном одноименном романе французского классика Виктора Гюго) огнеборцам удалось ликвидировать только через несколько часов. От беспощадного пламени у них получилось уберечь две башни Нотр Дам де Пари и некоторые сокровища мировой культуры, в том числе Терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон публично рассказал о вероятных сроках восстановления собора Парижской Богоматери.

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