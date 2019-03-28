Аварийное открытие замков: как оперативно решить проблему новости компании

28 марта 2019, 10:03

Забытые ключи или захлопнутая дверь, вскрытый или поломанный замок - причины не так важны, но нужно срочно решить вопрос.

В принципе любой человек однажды столкнётся с этой проблемой, и важно не паниковать, а делать все по уму. Можно точно сказать – замки изобретены для того, чтобы обычным способом их вскрыть было нельзя, без определенных навыков, инструментов и опыта. Даже самый обычный замок не вскрывается так просто, как это показано в фильмах.

По статистике основная причина поломки дверных механизмов – попытки владельцев самостоятельно силой или подручными средствами повлиять на нарушения работы.

Первый совет – не лезьте, а лучше сразу вызовите специалиста. Более того, ваши попытки могут усугубить ситуацию, когда даже мастер не сможет безболезненно для вашего имущества выполнить работу. Современные службы справляются с заказом в течении 45 минут, это не такой долгий промежуток времени. Даже в самом активном деловом ритме не составляет проблемы экстренно выделить себе паузу. Компании, которые осуществляют выезды, обычно работают круглосуточно, без перерывов и выходных.

Как правильно выбирать фирму, которая качественно и быстро выполнит любое аварийное открытие замков?

Показатель профессионализма в данной сфере – это многолетний опыт и большая практическая база каждого мастера на выезде. Только крупные компании могут позволить себе достаточное количество бригад и квалифицированного персонала. Так, сможет выполнить любое аварийное открытие замков компания OpenLock. Все происходит достаточно быстро, при чем не важно – это дверь квартиры, офиса или автомобиля. У сотрудника найдется свой инструмент и подход к любому замку, хотя будет не лишним при формировании заявки указать модель и вид механизма, который у вас установлен. Достаточно даже описать внешние признаки. Без этой информации можно обойтись, однако она значительно упростит работу и ускорит поиск решения.

Фирма обслуживает и нештатные ситуации вроде персональных сейфов или электронных замков, и постоянно расширяет спектр оказываемых услуг вместе с распространением новых методов защиты личного имущества, автомобилей и т. д. Компания может решить проблему даже с ключом зажигания – ведь доставка транспорта на СТО обойдется в три раза дороже от стоимости вызова бригады.

Рекомендуем уже сейчас найти себе доверенную компанию, и сохранить контакты. Делать это в стрессовой ситуации уже не так просто.

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