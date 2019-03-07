97% стартапов закрываются в первые 18 месяцев после запуска

Средняя продолжительность жизни стартапов составляет 18 месяцев. Если в течение этого срока команде не удается начать зарабатывать, найти инвесторов или добиться каких-то серьезных показателей роста, проект умирает. 2-3% выживших компаний проходят полный цикл становления и развития в течение 7-10 лет. После этого срока реализовавшиеся проекты выходят на IPO, а инвесторы возвращают свои приумноженные вложения.

Жизненный цикл стартапа состоит из нескольких последовательных этапов, каждый их которых является ступенькой для перехода на новый уровень. Только командная работа предпринимателей и инвесторов способна эффективно подготовить проект к следующей фазе развития, предупредить возможные риски и увеличить шансы на успех.

Успешное тестирование MVP (MinimumViable Product), наличие первых клиентских отзывов и проработанной стратегии выхода на рынок, сформировавшаяся команда – весомые аргументы для поиска финансирования. Они показывают его жизнеспособность. Когда ключевые условия выполнены, инвесторы готовы вложить более крупные суммы. Тем самым обеспечить быстрый рост проекта и его выход на лидирующие рыночные позиции.

Достигают успеха в построении бизнеса только небольшой процент стартаперов и поддержавших их инвесторов. По данным ресурса Startup Genome Report, 92% запущенных стартапов закрываются из-за переоценки своих сил, раздутого штата. В начале пути риски предпринимателей и инвесторов максимальны. При этом даже сильная идея, грамотная модели построения бизнеса, проработанные оценки рынка, компетентная команда и финансовая поддержка не гарантируют положительного исхода. Если выйдет из строя хотя бы одна составляющая, успех проекта может резко опуститься до нуля. С учетом этих обстоятельств так и происходит, что поставленной цели достигает только 2-3% компаний.

Наиболее яркие примеры стартапов, которые сумели привлечь миллионы долларов, но в итоге все равно закрылись: анонимная социальная сеть Secret, мобильный платежный сервис Clincle, приложение для продажи подержанных гаджетов FOBO, рекомендательный музыкальный сервис Grooveshark.

Как начинающим предпринимателям обойти все подводные камни и построить бизнес, способный приносить миллионы? Исполнительный директор IT-компании GTM+ Неля Ковбаса рекомендует использовать для создания бизнес-модели метод Канвас.

"Бизнес-модель Канвас – это работающая схема, с помощью которой вы буквально за несколько минут сможете разложить по полочкам весь ваш бизнес, увидеть его слабые стороны и расставить приоритеты. Рекомендуется распечатать таблицу на формате А1 и заполнять ее с помощью цветных стикеров.

Разделив структуру бизнеса на сегменты, постарайтесь максимально заполнить их ключевыми составляющими – например, в колонке потребителей охарактеризуйте вашего потенциального покупателя, а в каналах сбыта опишите абсолютно все точки контакта с клиентами. Аналогично заполните сектора ключевых ценностей, ресурсов, партнеров и мероприятий, определите потоки доходов и структуру расходов. Так вы сможете определить логику построения взаимоотношений между основными элементами бизнеса, а одного беглого взгляда на схему будет достаточно, чтобы проанализировать его текущее состояние.

Мы в GTM+ в том числе предлагаем услуги аутсорса для стартап-проектов. Таким клиентам я особенно рекомендую начинать с планирования по схеме Канвас. Это приводит мысли в порядок и помогает построить четкую структуру действий в каждом направлении работы".