Местные громады будут активно участвовать в процессе предоставления социальной помощи актуально

14 февраля 2019, 15:25

В процессе получения социальной помощи потенциальных нарушителей будут выявлять автоматически.

Объединенные территориальные громады получили право проводить обследование социально-бытовых условий претендентов на получение жилищных субсидий, социальной помощи малообеспеченным семьям, других выплат - соответствующие поправки к нормативным актам были утверждены Кабмином в январе. Об этом рассказал генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко.

По его словам, в Украине внедряется электронная система, дающая возможность уже на уровне ОТГ принимать документы малообеспеченных граждан для получения жилищных субсидий, других видов государственной социальной помощи. С этой целью в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", который Минсоцполитики реализует при содействии Всемирного банка, осуществляется оснащение ОТГ компьютерным оборудованием. Пакет предусмотренных законодательством документов и результаты обследования социально-бытовых условий в электронном виде будут поступать в местные управления, уполномоченные принимать решения о предоставлении государственной помощи.

Опасения, что такой подход приведет к злоупотреблениям на местах, в Минсоцполитики не разделяют. По словам Виталия Музыченко, пилотный проект, проведенный с участием 40 ОТГ, подтвердил, что все наоборот - люди, которым есть что скрывать, пытаются обойти общины на местах и ​​едут подавать заявления сразу в районные подразделения социальной защиты. Ведь кто-кто, а соседи точно знают, является ли та или иная семья на самом деле малообеспеченной.

Также при поддержке Всемирного банка впервые в Украине была осуществлена масштабная проверка предоставления социальной помощи малообеспеченным семьям, которая затронула 80% дел получателей. Общий объем выявленных нарушений со стороны специалистов местных управлений социальной защиты при предоставлении этого вида социальной поддержки составил около 6 миллионов гривен. Из них - более миллиона гривен получателям недоплатили.

Анализ результатов проверок, по словам Виталия Музыченко, позволит усовершенствовать порядок предоставления социальной помощи и улучшить контроль этого процесса. Сейчас, в рамках совместного со Всемирным банком проекта, Минсоцполитики разрабатывает новые подходы и механизмы, направленные на повышение эффективности государственных программ социальной поддержки. Особое внимание будет уделено вопросам контроля за использованием средств налогоплательщиков, выделяемых на эти цели, и предупреждения мошенничества.

В процессе получения социальной помощи потенциальных нарушителей будут выявлять автоматически - с помощью специальных алгоритмов, что намного эффективнее, чем проверять всех поголовно. Подобная практика в других странах позволяет уменьшить уровень мошенничества и злоупотреблений, повышает адресность помощи и способствует эффективному использованию бюджетных средств.

Также в Украине действует "горячая линия" 0-800-502-757 (с 9.00 до 18.00 в рабочие дни), на которую можно сообщить о фактах незаконного предоставления или получения субсидий, других видов социальной помощи и социальных услуг. А по проблемным вопросам социальной защиты, в том числе касающимся предоставления жилищных субсидий, иных видов социальной поддержки, следует обращаться на Правительственную "горячую линию" по телефону 1545.

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