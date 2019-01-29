Украинские спортсмены пожаловались Порошенко на министра спорта

Игорь Жданов / УНИАН

Известные украинские спортсмены написали открытое письмо властям, в котором выразили свое неодобрение политике, проводимой министром молодежи и спорта Игорем Ждановым.

В частности, в письме на имя президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и главы парламента Андрея Парубия, говорится, что спортсмены недовольны решением министра о расформировании комиссии по конкурсному отбору кандидатов на должности главных и государственных тренеров, пишет Апостроф.

В письме отмечается, что такое решение было принято в связи с тем, что комиссия приняла решение вопреки позиции министра.

При этом они отметили, что такими действиями министр поставил под угрозу участие Украины в Олимпийских играх в Токио.