Финансовая свобода зависит не только от суммы, которую мы зарабатываем, а во многом от умения правильно распорядиться имеющимися деньгами. Увы, большая часть наших сограждан имеет весьма отдаленное представление о планировании личного бюджета. Компания Телетрейд стремится ликвидировать этот пробел в знаниях украинцев. Ведь финансовая обеспеченность означает не просто уверенность в завтрашнем дне, а качественно другой подход к собственной жизни и жизни своего окружения.

Как стать успешным инвестором, если ты не Уоррен Баффет

Инвестирование части заработка в дополнительные источники дохода позволяет обеспечить финансовую "подушку безопасности" и подготовиться к любым жизненным ситуациям. А системные и грамотные инвестиции на протяжении нескольких лет (или десятилетий) превращают в обеспеченных людей даже семьи со средним достатком.

Чтобы еще больше желающих научились основам инвестирования и планированию личного бюджета, TeleTrade регулярно проводит тематические бесплатные встречи. Растущее число гостей на семинарах и лекциях, посвященных личным финансам, говорит о востребованности таких мероприятий. Украинцы начинают понимать, что стать финансово независимым можно не только с наследством от "богатого дяди".

Учитывая неоднородность образовательной базы у слушателей, компания практикует отдельные мероприятия для конкретных аудиторий: молодежи, пенсионеров, предпринимателей, работников по найму. Живое общение с экспертами в региональных офисах Телетрейд одинаково популярно и среди юных слушателей, и у взрослого поколения.

Инвестиции на финансовых рынках – ваш шаг к благосостоянию и стабильности

Один из популярных вариантов вложений, который обеспечивает стабильный доход — инвестиции на финансовых рынках. Благодаря современным технологиям, сегодня такой способ получения прибыли доступен даже людям, не знакомым с нюансами финансовой индустрии. А разнообразие инструментов компании TeleTrade позволяет её клиентам гарантированно достигать различных финансовых целей.

Чтобы узнать дату проведения ближайшего бесплатного мероприятия в вашем городе или узнать больше о возможностях инвестирования, оставьте заявку на сайте Телетрейд. Наши эксперты свяжутся с вами максимально быстро.