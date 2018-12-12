Уже готовитесь к новогодним праздникам? Составляете список подарков и предновогодних дел? Хотим добавить еще один пункт в ваш перечень: выбрать направление по душе по акции Dream Deals от авиакомпании KLM и Oh La La от Air France.

Более 50 направлений со скидкой в Европу, Северную и Южную Америку, другие дальнемагистральные направления в продаже с 11 до 21 декабря 2018 года.

Скидки распространяются на экономический, премиум и бизнес классы, цены стартуют от: Амстердам 250 USD, Валенсия 169 USD, Нью Йорк 560 USD, Торонто 582 USD, Сингапур 645 USD, Буэнос-Айрес 749 USD, Маврикий 855 USD на KLM и Париж 250 USD, Монпелье 199 USD, Нант 199 USD, Монреаль 549 USD, Лос-Анджелес 624 USD, Рио-де-Жанейро 800 USD на Air France и много других направлений.

Во время перелетов в Северную и Южную Америку, Азию или Африку пассажирам предлагается сделать бесплатную остановку в Париже или Амстердаме по пути в пункт назначения или обратно, что сделает путешествие еще более интересным.

Периоды путешествий различаются в зависимости от направления, поэтому проверяйте детальную информацию на сайтах www.klm.ua,www.airfrance.ua.

Air France-KLM - крупнейший европейский альянс с 2004 года, основными сферами деятельности которого являются пассажирские и грузовые авиаперевозки, а также техническое обслуживание самолетов.

Авиакомпании предлагают пассажирам доступ к маршрутной сети, охватывающей 314 направлений в 116 странах благодаря пяти брендам - Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Transavia, Joon и HOP! Air France. Флот из 545 самолетов Air France-KLM перевез в 2017 году 98,7 миллионов пассажиров. Авиакомпании совершают 2300 ежедневных рейсов из своих узловых аэропортов Шарль-де-Голль в Париже и Схипхол в Амстердаме.

Совместная программа лояльности для часто летающих пассажиров Flying Blue является одним из лидеров в Европе по количеству активных участников - 15 миллионов.