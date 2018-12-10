Абсолютное большинство участников маркетингового исследования, которое проводила международная компания Kantar TNS, включая опрос различных категорий потребителей и экспертов, отдали свои голоса в пользу туроператора Coral Travel.

8 декабря 2018 года в одном из залов отеля InterContinental в Киеве, где проходила уже XVIII церемония награждения победителей конкурса "Выбор года", директору Coral Travel Украина Татьяне Прокопенко вручили медаль победителя.

"Мы считаем, что наличие премии значительно повышает наш статус, придает уверенности и положитель­но влияет на увеличение лояльности клиентов. Цель Coral Travel - быть образцом уровня сервиса в Украине и соответствовать мировым стандартам качества и надежности", - отметила директор Татьяна Прокопенко.

За 10 лет упорного труда в Украине Coral Travel завоевал доверие потребителей и значительно способствовал созданию цивилизованного туристического рынка.

Компания имеет самую обширную розничную "Сеть Турагентств Coral Travel" и "Сеть Турагентств Coral Elite Sеrvice". В настоящее время она представлена в 80 городах Украины и объединяет 290 офисов.

Во всех "основных" странах, куда осуществляет продажу туров Coral Travel, а это Турция, Испания, Греция, ОАЭ, Египет, Таиланд и Украина, принимающей стороной, предоставляющей услуги туристам, является компания Odeon Tours, входящая в международный OTI Holding.