Во время розыгрыша 1007-го тиража "Лото-Забава", состоявшегося 25 ноября 2018 года, постоянный конкурс "Парочка" отпраздновал свой первый День рождения.

Прошел ровно год с того времени, как игроки "Фабрики миллионеров" начали зачеркивать в своих билетах числа в пирамидках. За этот год 14 игроков стали победителями "Парочка" и выиграли по 300 тыс гривен.

25 ноября в честь своего праздника "Парочка" преподнесла всем поклонникам подарок: капризная фортуна подарила свою благосклонность сразу двум игрокам "Лото-Забава". Главный приз конкурса - 300 тыс гривен, достался игрокам из Черкасской и Полтавской областей.

Первые 300 тыс гривен выиграл игрок из г. Шпола (Черкасская область), который приобрел свой билет №0181626 на фирменном столе "М.С.Л." в магазине, который находится на ул. Героев Крут, 1. Вторые 300 тыс гривен за победу в конкурсе "Парочка" получит игрок из г. Кременчуг (Полтавская область) с выигрышным билетом №0188215, приобретенном на фирменном столе "М.С.Л.", который находится на автостанции по адресу: ул. Театральная, 32/6.

Напомним, для участия в конкурсе необходимо при покупке билета "Лото-Забава" заказать дополнительную игровую комбинацию "Парочка", которая стоит 5 гривен и печатается на вашем билете. Чем больше "парочек" заказано, тем больше шансов на выигрыш! В целом, можно приобрести от одной до пяти "парочек" на один билет. Во время конкурса из отдельного лототрона выпадает 9 шариков с числами от 1 до 75. Именно из этих девяти номеров и состоят выигрышные комбинации тиража.

В конкурсе "Багаті та Відомі" были выиграны 100 тыс гривен. Приз достался Лидии Ивановне из г.Украинка (Киевская область). Она настоящий ветеран "Лото-Забава", однако за долгие годы игры оказалась в студии впервые. Колесо конкурса выбрало место 8 в желтом ряду и сначала принесло героине 50 тыс гривен. Этот приз Лидия Ивановна смогла удвоить в "Суперигре" и выиграть 100 тыс гривен.

Во время "Великої гри" были выиграны 200 тыс гривен, которые разделили двое счастливчиков, зачеркнув в своих билетах по три горизонтали с двумя льготными подковками. Один из выигрышных билетов под №0011513 приобрели в Василькове на фирменном столе "М.С.Л.", расположенном в супермаркете на ул. Грушевского, 19. Второй счастливый билет №0199908 приобрели в житомирском магазине "Спортліга" по адресу: ул. Покровская, 7.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет победителей тиража и советует им обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрышей.