В НФ потребовали привлечь Медведчука к уголовной ответственности

Виктор Медведчук / vybor.ua

"Агент Путина Медведчук отличился очередным истеричным заявлением о "Народном фронте" и лидере партии Арсение Яценюке.

Об этом заявили в самой партии, отметив ставленник Кремля продолжает думать, что имеет право давать политические комментарии о событиях и процессах в новой Украине", - говорится в заявлении партии.

"Требуем от президента Порошенко, Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины привлечь к уголовной ответственности российского агента Медведчука. В частности, дать правовую оценку его публичным отношениям с диктатором страны-агрессора (в контексте государственной измены) и его высказыванием относительно Государства Украина, ее Вооруженных Сил и парламентариев (в контексте нескольких других статей УК)", - отмечается в заявлении.

Также в НФ требуют от Порошенко "немедленно лишить Медведчука любых, хоть бы и полуформальных, статусов "переговорщика от Украины", и "положить конец всему коррупционному бизнесу Путина-Медведчука в Украине".

"Что касается высказываний Медведчука о депутатах от "Народного фронта" Андрея Левуса, Игоря Лапина, Сергея Высоцкого, Виктора Романюка, Олега Медуницы, Николая Величковича, Михаила Бондаря. Это - достойные граждане и патриоты, которые защищали Украину на Майдане и на фронте. Сейчас последовательно борются с агрессором и его пособниками в парламенте. Поэтому не предателю и колаборанту Медведчуку давать им оценку", - заявили в Народном фронте.