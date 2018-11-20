В НФ призвали силовиков не дать Кремлю сорвать Объединительный Собор

Создание Единой поместной церкви должно состояться, несмотря на агрессивное вмешательство Кремля и российских прихвостней во внутренние церковные дела Украины. Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Высоцкий на брифинге в парламенте.

"Мы видели вчера, что Константинополь очередной раз подтвердил свое намерение предоставить украинской церкви Томос об автокефалии, и то, что до конца этого года мы можем ждать Объединительный Собор. Мы и видим на фоне этих новостей, что Россия не оставляет своих попыток оказать давление на украинскую церковь, на украинских политиков, на международное сообщество, на власти Турции, господина Эрдогана, на Вселенского Патриарха Варфоломея", — заявил Высоцкий.

"Бывший так называемый прокурор Крыма госпожа Поклонская, а ныне депутат Госдумы России, заявила, что она предоставила факты незаконности предоставления автокефалии украинской церкви турецкой власти и турецкому послу. Вы посмотрите на то, как российское государство, вся кремлевская машина противодействует предоставлению украинской церкви независимости", — подчеркнул народный депутат.

Сергей Высоцкий призвал украинские правоохранительные органы, прокуратуру и СБУ защитить всех православных епископов МП, которые захотят присоединиться к созданию единой поместной церкви в Украине.

"Я хочу призвать всех нас к тому, чтобы мы фильтровали пропаганду Кремля, чтобы мы помнили об исторической важности процесса, который происходит сейчас. И МВД, и прокуратура, и СБУ должны обезопасить объединения украинских церквей, епископов, которые захотят принять участие в Объединительном Соборе и создать автокефалию", — заявил он.

"Украинское государство не должно терпеть вмешательства в свои дела и давление на тех православных епископов, которые захотят объединиться под автокефалией Константинополя", — резюмировал Сергей Высоцкий.