Михаил Поплавский презентовал авторскую книгу "Ректор" в Кембридже

Легендарный "Юный орел" Михаил Поплавский во всемирно известном вузе - Кембриджском университете (Великобритания) представил новую авторскую книгу "Ректор", которую посвятил 25-летию своей деятельности руководителя главного в стране вуза культуры и искусств!

На презентации присутствовали ректоры европейских вузов, представители украинской диаспоры в Европе, студенты и коллеги из Украины.

В теплой и дружественной атмосфере гости, листая страницы, с восторгом слушали жизненные истории от автора.

Профессор Кембриджского университета Рeter GH Milbark во время автограф-сессии отметил, что книга интересна и доступно рассказывает об истории создания бренда - Университета культуры, об инновационных имиджевых и маркетинговых стратегиях, к тому же она имеет научную и историческую ценность, потому что в ней отражены особенности становления украинской системы образования.

По случаю этого события на своей странице в Instagram Михаил Поплавский отметил: "Для меня большая честь и ответственность выступать в учебном заведении мирового уровня! Эта книга об успехе, верности мечты и смелости мечтать. О моей формуле счастья - эмоциональный интеллект с творческо-прикладным характером! Об азарте в достижении цели и цели, которая становится путем длиною в жизнь. Когда меня спросили, что же является главным делом моей жизни, я ответил - УНИВЕРСИТЕТ, а главной общественной ролью - РЕКТОР!".

Новинка уже получила восторженные отзывы читателей. "Я едва удержала в руках этот фолиант. Он большой и тяжелый, потому что рассказывает о большой и непростой истории ректора, его тернистом пути "от источников" до "ректорского руля"... Бренд страны - это ежедневный труд, перманентный процесс поисков и действия. Может поэтому он, Михаил Поплавский, сегодня собирает под своими знаменами всех тех, кто понимает, что сила бренда "УКРАИНА" в его эмоциональном наполнении, тех, кто ежесекундно инвестирует часть своего "Я" Родине, отправляя часть своего ресурса в общий репозиторий энергий, откуда черпает и будет черпать силы большая страна и великий народ", - оценила книгу брендмейкер Вилена Воронова в своей рецензии на "Ректора".

Книга "Ректор" заняла почетное место в библиотеке Кембриджского университета.