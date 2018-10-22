Название ресторана переводится как "морской ёж" и именно морские деликатесы — редкая, всегда свежая и неизменно вкусная рыба и морепродукты являются главным гастрономическим акцентом IL RICCIO.

В меню IL RICCIO представлены знаковые блюда разных регионов Италии, самые популярные блюда в яркой, самобытной интерпретации. Здесь готовят оригинальные закуски, салаты и антипасти, стейки на открытом огне и всегда актуальные пасту, ризотто и пиццу. Выбору рыбы и морепрдуктов в IL RICCIO уделили особое внимание — большой аквариум и raw bar со свежими поставками — яркое доказательство "морского" направления ресторана.

Неизменное дополнения обеда или ужина в IL RICCIO — правильный алкоголь. Ресторан гордится своим выбором итальянских и мировых вин и оригинальных дижестивов, о которых с таким удовольствием расскажет сомелье IL RICCIO.

Отдельного рассказа заслуживает место, в котором расположился IL RICCIO. Это элегантное пространство, вмещающее более двух сотен гостей на первом этаже исторического здания в самом сердце старого Подола. В XIX веке в этом доме находились мастерские кожевенников и дань уважения мастерам отражена в интерьере ресторана. В IL RICCIO из натуральной кожи выполнены многие элементы мебели, а также авторские светильники, неизменно привлекающие внимание гостей.

Сердце IL RICCIO — итальянский дворик внутри, место в котором легко проникнуться душевной итальянской атмосферой. Тёплыми вечерами здесь играют музыканты, а по выходным устраивают семейные дни с угощениями под открытым небом.

Контрактовая площадь, 8

0952806430