Бизнес с Китаем с нуля: с чего начать новости компании

22 октября 2018, 16:28

Как организовать продажу товаров из Китая и грамотно запустить свой бизнес? — Рассказывает Кирилл Кафтаник, автор образовательной платформы "Бизнес с Китаем. Все включено" от компании "SONMAX".

Кирилл Кафтаник, автор образовательной платформы "Бизнесс Китаем. Все включено"

Китай — невостребованный ширпотреб?

Раньше считалось, что из Китая везут только товары с жутким запахом или торчащими нитками. Но стереотип давно исчез. Китайский производитель научился быстро адаптироваться под запросы рынка. Его новым идеям и темпам развития можно только позавидовать.

Китай производит новинки со скоростью рождения китайцев. Xiaomi догоняет iPhone, Alibaba наступает на пятки Amazon… Качество давно на высоте, а производство поставлено на конвейер. Фабрики делают товар быстро и на любой кошелек.

Как начать продавать товары из Китая, если нет опыта

Бизнес с Китаем с нуля — широкое понятие. Кто-то думает: есть ноутбук, лишних 100$ — стану бизнесменом! Помимо личных качеств и желания заниматься продажами, важно впитывать новые знания. Да, рынок Китая дает отличные возможности в плане закупочной цены и маржи, но между "купить" и "перепродать" есть много важных факторов. Реклама, логистика, маркетинг, даже бухгалтерия — это нужно знать в любой торговле, хоть начинай бизнес с Китаем, хоть с Катманду.

Где найти надежного китайского поставщика

Лучшее решение — поехать на Кантонскую выставку, которая проходит два раза в год, весной и осенью. Здесь напрямую заключают контракты с производителем: можно сказочно снизить цену и выбить выгодные условия. И главное — отхватить горячий трендовый товар. В рамках программы "SONMAX" мы организовываем бизнес-туры на Кантонскую выставку — это как личный бизнес-коуч в китайском море товаров. Удержим на плаву и включим вам маяк. 

На рынках Гуанчжоу тоже можно найти все, что только в голову взбредет. Причем круглый год. И с продавцами легко сторговаться. Здесь, кстати,  продаются люкс-копии известных брендов, производители которых скрываются в тени.

Удаленный вариант закупок — маркетплейсы типа Alibaba. Несмотря на огромное количество посредников, найти желаемый товар за копейки возможно. Все упирается в объем партии. 

Какой оптимальный стартовый капитал для бизнеса с Китаем

Зависит от товара. Если говорить размыто — хотя бы 1000 $. Без капитала начинайте с дропшиппинга внутри своей страны. Заработали — переходите на следующий уровень и закупайте в Китае. Часть бюджета уйдет на инспекцию груза от карго-компании, чтобы не лить слезы над бракованным товаром. Часть на продвижение, ведь бизнес без рекламы, как авто без бензина. Можете толкать сами, но скоро выбьетесь из сил.

Советы новичку по бизнесу с Китаем?

Создайте собственный чек-лист: какую нишу я выберу, зачем, сколько я планирую вложить, и главное — чего я хочу достичь? Потому что быстро удвоить вложенные деньги и открыть интернет-магазин на перспективу — разные вещи.

Пошаговому алгоритму продаж мы обучаем в онлайн программе "Бизнес с Китаем. Все включено". За 8 недель разжевываем все этапы: от определения цели и выбора товара до запуска продаж. Ученики "SONMAX" начинают свой бизнес с Китаем уже в процессе обучения. Это не волшебный рецепт, но глупо стоять на месте и ждать, когда Вселенная подкинет тебе кейс на миллион долларов. Нужно пробовать и учиться, развивать свой бизнес и двигаться вперед — только так это работает. Рынок Китая дает большие возможности, вопрос в том, как вы ими воспользуетесь.

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