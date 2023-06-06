УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Невыносимая жара: синоптик рассказала, какую погоду ожидать украинцам летом 2023

Елизавета Бельмас
6 июня 2023, 16:48 обновлено 6 июня, 17:05
6
Синоптик рассказала, какая погода в Украине будет летом 2023 года.
Погода в Украине
Погода в Украине / коллаж: Главред, фото: pexels

Синоптики уже составили прогноз погоды на лето и рассказали, какое лето ожидается в Украине в 2023 году.

Синоптик Наталья Птуха рассказала, что глобальное потепление прямо влияет на температуру воздуха, которая летом 2023 года возрастет.

Несмотря на то, что по словам синоптика кардинальных изменений температуры ожидать не приходится, она всё равно возрастет на несколько градусов в равнении с прошлым годом. Также уменьшится интенсивность кратковременных дождей.

видео дня

При этом, разные метеорологические сервисы сообщают, что середина лета будет теплее июня, солнечной и сухой с маленьким количеством осадков.

Август, в свою очередь, прохладой и влажностью не порадует.

Однако всё же наиболее вероятные прогнозы невозможно составить на такие большие сроки.

Также вам может быть интересно:

жара прогноз погоды интересные новости
Реклама

Главное за день

Ничего не вижу и не слышу: ООН опозорилась ничтожным заявлением после подрыва ГЭС

Ничего не вижу и не слышу: ООН опозорилась ничтожным заявлением после подрыва ГЭС

16:11 Украина
Жданов: Подрыв Каховской ГЭС – проявление паники России, но наступление ВСУ это не остановит

Жданов: Подрыв Каховской ГЭС – проявление паники России, но наступление ВСУ это не остановит

15:28 Эксклюзивы
"Самая рукотворная катастрофа": Зеленский рассказал подробности взрыва на Каховской ГЭС

"Самая рукотворная катастрофа": Зеленский рассказал подробности взрыва на Каховской ГЭС

15:22 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:48

Невыносимая жара: синоптик рассказала, какую погоду ожидать украинцам летом 2023

16:42

В резервуаре ЗАЭС серьезно упал уровень воды: в МАГАТЭ оценили угрозуВидео

16:18

Человек с усами рассказывает чушь: Данилов распек Пескова за ложь о подрыве ГЭСВидео

16:11

Ничего не вижу и не слышу: ООН опозорилась ничтожным заявлением после подрыва ГЭСВидео

16:08

Онкобольная звезда "Зачарованных" испугала грустными кадрами из больницы

"Критический момент наступит через 24 часа": глава Херсонской ОВА о подрыве Каховской ГЭС"Критический момент наступит через 24 часа": глава Херсонской ОВА о подрыве Каховской ГЭС
16:02

Лучшее удобрение для комнатных цветов: неожиданное средство удивит результатомВидео

15:51

Подоляк жестко раскритиковал ООН из-за странного поступка после подрыва Каховской ГЭСВидео

15:47

Потап после подрыва оккупантами Каховской ГЭС гневно обратился к россиянам

15:41

На белорусских полигонах будут размещаться воинские части РФ - Наев

Реклама
15:28

Жданов: Подрыв Каховской ГЭС – проявление паники России, но наступление ВСУ это не остановитЭксклюзив

15:22

"Самая рукотворная катастрофа": Зеленский рассказал подробности взрыва на Каховской ГЭСВидео

15:18

Головоломка, которая введет в ступор: надо найти странного мопса за 12 секунд

14:58

Стальные нервы: какие три знака зодиака справляются со стрессом лучше другихВидео

14:54

Оккупанты перед подрывом Каховской ГЭС рекордно подняли уровень воды до 17,5 мВидео

14:39

Лук в котлеты резать или тереть: главный секрет идеальной текстурыВидео

14:09

Песков выдал в эфир пропагандистскую ложь по поводу подрыва Каховской ГЭСВидео

13:32

После подрыва Каховской ГЭС Днепр заливает машинным маслом: более 150 тоннВидео

13:29

Как самому очистить воду в домашних условиях: 3 способа на всякий случайВидео

13:29

Есть доказательства дистанционного подрыва россиянами Каховской ГЭС – спикер ГУРВидео

13:07

Подрыв Каховской ГЭС: Океан Эльзы объявили сбор для помощи Херсонской ГСЧСВидео

Реклама
12:53

Подрыв русскими Каховской ГЭС не навредит наступлению ВСУ - генерал НаевВидео

12:38

Королевская семья снова публично оскорбила Гарри и Меган

12:34

Россияне бьют по Херсону из артиллерии, пока там идет эвакуация: есть раненыеВидео

12:21

"Мужчина который меня утешал": Наталка Денисенко сообщила про горе в семье

12:19

"Будет ужас": Жданов рассказал о последствиях подрыва Каховской ГЭСВидео

12:14

Гауляйтер Аксенов после подрыва ГЭС заныл об обмелении Северо-Крымского канала

12:08

Дроны над Москвой: Галкин снова высмеял террористическую Россию

11:38

Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС: что решилиВидео

11:35

Запрещенный дресс-код: куда нельзя ходить в шортах

11:34

В КГГА рассказали, повлияет ли подрыв Каховской ГЭС на подачу воды в КиевеВидео

11:11

Михаил Подоляк. Подрывом Каховской ГЭС Россия демонстрирует неадекватностьВидеоблоги

11:01

Ким рассказал о дикой панике среди оккупантов: "Они убегают, бросают все"

11:01

Каховская ГЭС ушла под воду: в Сети появилось видеоВидео

10:57

Почему россияне взорвали дамбу и какими будут последствиямнение

10:54

Затоплено 8 населенных пунктов и 2 района Херсона, идет эвакуация − ОВАВидео

10:27

"Оккупанты - в панике": в ГУР объяснили, зачем РФ подорвала Каховскую ГЭСВидео

10:23

Подоляк назвал причину подрыва русскими оккупантами Каховской ГЭСВидео

09:55

"Ужасной угрозы - нет": "мэр"-коллаборант Новой Каховки солгал о подрыве ГЭСВидео

09:53

Есть угроза затопления 80 сел: Шмыгаль назвал свою первоочередную задачу

09:45

Подрыв Каховской ГЭС: оккупанты очень напуганымнение

Реклама
09:39

ЗАЭС оказалась в опасности из-за подрыва Каховской ГЭС - ЭнергоатомВидео

09:34

Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит - Укргидроэнерго

09:32

"Странная идея": Арестович объяснил причины подрыва дамбы

09:30

Херсон затапливает: в микрорайоне отключили свет, по улицам бродят бобрыВидео

09:28

ООН в день теракта РФ на Каховской ГЭС отмечает день русского языка: о катастрофе - ни словаВидео

09:13

"Уровень воды поднимается": в МВД рассказали, что делать и где будет "потоп"

09:13

Зачем путиноиды подорвали Новокаховскую ГЕСмнение

09:05

Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - ЗеленскийВидео

08:59

Подрыв Каховской ГЭС: русским придется быстро удирать с Херсонщины - ОК "Юг"Видео

08:39

Наступление ЗСУ ещё не началось, а у рашистов уже кипишмнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять