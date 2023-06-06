Невыносимая жара: синоптик рассказала, какую погоду ожидать украинцам летом 2023

Синоптик рассказала, какая погода в Украине будет летом 2023 года.

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Погода в Украине / коллаж: Главред, фото: pexels

Синоптики уже составили прогноз погоды на лето и рассказали, какое лето ожидается в Украине в 2023 году.

Синоптик Наталья Птуха рассказала, что глобальное потепление прямо влияет на температуру воздуха, которая летом 2023 года возрастет.

Несмотря на то, что по словам синоптика кардинальных изменений температуры ожидать не приходится, она всё равно возрастет на несколько градусов в равнении с прошлым годом. Также уменьшится интенсивность кратковременных дождей.

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При этом, разные метеорологические сервисы сообщают, что середина лета будет теплее июня, солнечной и сухой с маленьким количеством осадков.

Август, в свою очередь, прохладой и влажностью не порадует.

Однако всё же наиболее вероятные прогнозы невозможно составить на такие большие сроки.

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