Невыносимая тяжесть разрухи: как вести себя под завалом дома

Завалы / коллаж фото УНИАН

Как действовать в завале

Если вы внезапно оказались под завалами собственного либо чужого дома. То не нужно терять времени и максимально возможно посмотреть по сторонам. В первую очередь нужно отыскать любые пустоты рядом, проверить ‒ нет ли рядом хотя бы малейшего сквозняка. Далее ‒ желательно поискать хотя бы небольшой лаз между расколовшимися плитами, то можно попробовать крайне аккуратно и осторожно проползти. Но при этому нужно ползти очень медленно ‒ чтобы ни в коем случае не повредит груды кирпича, части арматуры и расколотые бетонные плиты. Если есть хоть малейшие сомнения, то лучше вовсе отказаться от плана выбраться из-под завала самостоятельно.

Как действовать при внезапном обрушении здания в завале

Как пишут сотрудники Центра общественного здоровья МОЗ, есть определенный протокол действий, который нужно соблюдать в такой трагической ситуации:

Из последних сил позвать на помощь. Если, по счастью, кто-то рядом и услышал зов, то быстро нужно объяснить, где именно Вас завалило.

Если же Ваш зов никто не услышал, то постарайтесь первым делом дозвониться до спасателей по номеру 112 либо попробуйте постучать по батареям или бросить какой-нибудь предмет в вытяжку.

Затем попробуйте рассмотреть, какими именно вещами Вас привалило. Если они имеют небольшой вес, то нужно аккуратно и осторожно разбирать завалы. Но, опять же, не приведи Господь Вам как-то тронуть ту вещь, на которой держится завал ‒ потому что ситуация может моментально ухудшится.

Далее, если Вам удастся хоть как-то освободить конечности (что верхние, что нижние), то приложите все старания, чтобы лечь в самую безопасную позу (при которой тело будет затекать максимально медленно) и ждать спасения. Ведь рано или поздно спасатели обязательно к Вам доберутся.

Как спасают людей под завалами

С учетом подавляющего большинства застройки домов в нашей стране, как правило, людям при завалах угрожают бетонные плиты. Сдергивает ее благодаря башенному крану довольно-таки опасно. Дело в том, что либо сама плита, либо ее осколки могут сдвинуться и придавить человека под собой насмерть. Согласно протоколу, спасатели поднимают плиту лишь на несколько сантиметров. Затем в образовавшуюся щель медик передает человеку трубочку с раствором глюкозы (для поддержания его организма) либо другие продукты с медикаментами. А затем спасатели аккуратно продолжают сверлить плиту по краям ‒ чтобы сдвинуть плиту ее как можно аккуратнее.

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