Невыносимая тяжесть разрухи: как вести себя под завалом дома

Во время обстрелов украинских городов оккупантами множество людей гибнут под завалами домов. Главред рассказывает, что положено делать при обрушении здания.
Как действовать в завале
Если вы внезапно оказались под завалами собственного либо чужого дома. То не нужно терять времени и максимально возможно посмотреть по сторонам. В первую очередь нужно отыскать любые пустоты рядом, проверить ‒ нет ли рядом хотя бы малейшего сквозняка. Далее ‒ желательно поискать хотя бы небольшой лаз между расколовшимися плитами, то можно попробовать крайне аккуратно и осторожно проползти. Но при этому нужно ползти очень медленно ‒ чтобы ни в коем случае не повредит груды кирпича, части арматуры и расколотые бетонные плиты. Если есть хоть малейшие сомнения, то лучше вовсе отказаться от плана выбраться из-под завала самостоятельно.
Как действовать при внезапном обрушении здания в завале
Как пишут сотрудники Центра общественного здоровья МОЗ, есть определенный протокол действий, который нужно соблюдать в такой трагической ситуации:
- Из последних сил позвать на помощь. Если, по счастью, кто-то рядом и услышал зов, то быстро нужно объяснить, где именно Вас завалило.
- Если же Ваш зов никто не услышал, то постарайтесь первым делом дозвониться до спасателей по номеру 112 либо попробуйте постучать по батареям или бросить какой-нибудь предмет в вытяжку.
- Затем попробуйте рассмотреть, какими именно вещами Вас привалило. Если они имеют небольшой вес, то нужно аккуратно и осторожно разбирать завалы. Но, опять же, не приведи Господь Вам как-то тронуть ту вещь, на которой держится завал ‒ потому что ситуация может моментально ухудшится.
- Далее, если Вам удастся хоть как-то освободить конечности (что верхние, что нижние), то приложите все старания, чтобы лечь в самую безопасную позу (при которой тело будет затекать максимально медленно) и ждать спасения. Ведь рано или поздно спасатели обязательно к Вам доберутся.
Как спасают людей под завалами
С учетом подавляющего большинства застройки домов в нашей стране, как правило, людям при завалах угрожают бетонные плиты. Сдергивает ее благодаря башенному крану довольно-таки опасно. Дело в том, что либо сама плита, либо ее осколки могут сдвинуться и придавить человека под собой насмерть. Согласно протоколу, спасатели поднимают плиту лишь на несколько сантиметров. Затем в образовавшуюся щель медик передает человеку трубочку с раствором глюкозы (для поддержания его организма) либо другие продукты с медикаментами. А затем спасатели аккуратно продолжают сверлить плиту по краям ‒ чтобы сдвинуть плиту ее как можно аккуратнее.
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