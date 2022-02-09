Неврологи настоятельно рекомендуют переболевшим коронавирусом отказаться от кофе: в чем опасность

Кофе не стоит пить при и после коронавируса / ua.depositphotos.com

Врач-невролог Игорь Мацокин советует людям, которые перенесли штамм коронавируса Омикрон, отказаться от кофе и заменить этот напиток чаем.

По словам медика, во время постковида важно минимизировать количество употребляемых стимуляторов, среди которых и кофеин, пишет Газета.ру.

"Это вещество истощает запасы аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) в организме. При этом АТФ играет важную роль в обмене энергии и веществ, а после перенесенного COVID-19 ее и так очень мало", - утверждает врач.

Также Мацокин уверяет, что кофеин приводит к обезвоживанию организму. А это провоцирует повышение свертываемости крови и снижение в ней различных микроэлементов.

В итоге происходит сбой в работе сердца и сердечно-сосудистой системы.

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Поэтому врач советует заменить кофе некрепким белым или зеленым чаем.

Напомним, ученые нашли новый симптом коронавируса у привитых людей. Речь идет о чихании – это симптом, который не фиксировали до старта вакцинальной кампании. Из этого следует вывод ученых, что данный симптом является характерным для привитых людей.

Также ученые объяснили, какие два симптома указывают на заражение Омикроном. Есть два симптома, которые легко спутать с простудой – усталость и головная боль. Если вы подозреваете, что у вас может быть коронавирус, и у вас есть эти симптомы – лучше провериться на Омикрон.

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