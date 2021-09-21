Невидимый газ-убийца, вызывающий рак легких, может скрываться в вашем доме

Бесцветный газ без запаха образуется в результате разложения урана в горных породах и почве.
Невидимый газ-убийца может скрываться в домах по всей стране. Тихий убийца, радон, представляет собой природный радиоактивный газ, который может вызвать рак.
Бесцветный газ без запаха образуется в результате разложения урана в горных породах и почве.
Он образуется в результате радиоактивного распада небольших количеств урана, которые естественным образом встречаются во всех породах и почвах, пишет Mirror.co.uk.
Читайте такжеРак: назван здоровый напиток, повышающий риск развития всех видов рака
Радиоактивные элементы распадаются и испускают радиацию, и любое их воздействие представляет опасность для здоровья. По данным Службы общественного здравоохранения Англии, радон ежегодно вызывает в Великобритании более 1100 смертей от рака легких.
Каждое здание содержит радон, но его уровни обычно низкие, и вероятность более высокого уровня зависит от типа грунта.
Радиоактивные элементы, образующиеся при распаде радона, можно вдыхать и переносить в легкие.
Оказавшись там, эти элементы продолжают распадаться и испускать излучение, в первую очередь альфа-частицы.
Они абсорбируются тканями легких и вызывают локальные повреждения, которые могут привести к раку легких.
Уровни, которые классифицируются как выше среднего, были обнаружены в Корнуолле.
Радон - вторая по значимости причина рака легких.
Правительство заявляет, что радон является самым большим и наиболее изменчивым источником дозы радиации для населения в целом.
Это означает, что люди, живущие в домах, имеют более высокий риск поглощения радиации, чем если бы они работали на атомной станции.
По крайней мере, в 1% домов уровень газа превышает "уровень действия", что означает необходимость принятия превентивных мер.
CornwallLive сообщает, что чем дольше кто-то подвергается воздействию газа, тем выше риск. Наибольший риск представляют люди, которые уже курят и живут в зоне с высоким уровнем радиации.
Но уровень радона можно снизить, закрыв люки чердаков и большие проемы в полу. В домах также можно установить дополнительную вентиляцию.