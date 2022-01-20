Невероятный успех в деньгах, работе и любви: кто из знаков станет везунчиками в 2022 году

Гороскоп на 2022 год - топ-4 везунчика гороскопа / depositphotos.com/

Новый год 2022 уже вступил в свои права и многие не покидают надежд на то, что он будет лучше предыдущего и что все задуманное воплотится в жизнь. И только четырем знакам зодиакального круга в наступающем году можно смело записывать себя в ряды счастливчиков.

Гороскоп на февраль 2022 расскажет, кому из знаков доведется столкнуться с трудностями и неожиданными жизненными перипетиями, а кого поджидает необычайная удача.

Среди всех знаков зодиака, астрологи выделяют пять, которым все 12 месяцев наступившего года будет сопутствовать удача. Все у них получится!

Овен

Трудолюбивые Овны в год Тигра будут наслаждаться всевозможными благами и брать от жизни все. Этот год поможет им на полную раскрыть свой потенциал и проявить себя с лучшей стороны. Не исключено, что кардинальные перемены затронут профессиональную сферу – огненный знак почувствует, что пришло время сменить род деятельности. Это благоприятно отразится на заработке и поможет повысить авторитет. Самым лучшим днем 2022 года для знака будет 18 августа – удача следует за вами в любых начинаниях.

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Рак

В 2022 году Раков возьмет под свое крыло Юпитер – планета удачи и приключений. Такое покровительство обеспечить представителям знака массу новых впечатлений и эмоций. Возможно вы наконец-то сможете отправиться в долгожданное путешествие или реализовать свои мечты. В делах любовных Раки могут рассчитывать на успех. Вам посчастливится встретить человека со схожими идеалами. Однако не стоит торопить события и тогда ваш союз имеет все шансы перерасти в любовь на всю жизнь. Ваш счастливый день года – 17 июля.

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Скорпион

Не будут скучать в 2022 году и Скорпионы. Научитесь слушать подсказки интуиции и тогда все важные решения принесут свои плоды. Вы сможете раскрыть свой творческий потенциал или отыскать скрытые таланты. Все это может натолкнуть вас на мысль о деле всей жизни, которое будет приносить не только удовольствие, но и прибыль. Лучший день в году – 15 ноября.

Рыбы

В 2022 году планета Юпитер прочно поселится в вашем знаке и принесет вам невероятные выгоды. Этот год может стать одним из самых лучших в жизни – все трудности и неприятности останутся позади. Чтобы достичь больших успехов, Рыбам необходимо не зацикливаться на прошлом, а смело встречать перемены. Определите первостепенные задачи и двигайтесь в направлении своей мечты. У вас все получится. Самая счастливая дата 2022 года – 12 апреля.

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