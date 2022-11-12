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Невероятный интеллект: шесть имен, чьи владелицы отличаются острым умом

12 ноября 2022, 16:29

Есть несколько женских имен, большинство обладательниц которых отличаются мощным умом и сообразительностью. Главред детально рассказывает о таких именах.

женщины, умные
Шесть имен, чьи владелицы отличаются острым умом / flickr.com / Chasing the Light

Марина. Прекрасные синьоры-синьорины не только довольно привлекательны и имеют природный магнетизм, но и очень, как правило, умны. Что и позволяет им иметь успехи в очень сложных отраслях – вплоть для авиации и ракетной техники. А благодаря крепкому характеру порой Марины способны дойти сделать хорошую карьеру.

Елена. Леночки, они в большинстве своем, как орлицы – стальные нервы, стальная плоть, стальная хватка когтей. Большинство таких девушек прекрасно понимают, чего хотят от жизни. И потому они практически всегда получают то, что хотят. И потому-то они стремятся преуспеть в тех профессиях, которые крайне выгодны и прибыльны. Взять хотя бы отрасли компьтерной безопасности или, скажем, машиностроения.

Наталья. Наташеньки в достаточной степени любят себя окружать мужчинами. И при этом практически всегда так или иначе перенимают их сильные стороны. Ну и Наташам не занимать ни силы духа, ни морально-волевых качеств. Они, как правило, не привыкли сдаваться, и, по обыкновению, стремятся идти до конца – прямо к поставленным целя. Плюс им достаточно легко зарабатывать деньги – ведь Наташи довольно смелы. И им часто сопутствует фортуна.

Ольга. Недаром у древних скандинавов это имя переводилось как "великая". У них всегда большой набор качеств, которые отменно помогает им добиться успеха в строго выбранных сферах жизни. Главным из таких качеств, как правило, и есть мощный интеллект. Также Ольги в большинстве своем чрезвычайно смелые и рассудительные девушки.

Женщина

Екатерина. Катеньки – крайне упрямы, отличаются честолюбием и мощным умом. Это проявляется, в первую очередь, в том, что им довольно легко дается осваивание сложных профессий. Кроме того, довольно часто Екатерины становятся крепкими руководителями. Ну и да - как очень изворотливы, предприимчивы и любят открывать собственные бизнесы.

Нина. Ниночки – едва ли не с самого детства показывают свои мощные интеллектуальные способности. И потому учатся на одни пятерки – что в школе, в институте, что потом. Собственно, в будущем они вполне четко добиваются мощных результатов в карьере или бизнесе. Еще и поэтому среди Ниночек обычно достаточно много ученых-исследователей.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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