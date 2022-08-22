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Невероятные перемены и финансовый успех: 2 знака зодиака – счастливчики недели

22 августа 2022, 17:15

Они могут рассчитывать на успех в любых начинаниях.

Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю - 2 знака-счастливчика / ua.depositphotos.com/

Период с 22 по 28 августа будет не самым легким временем для представителей зодиакального круга. Однако два знака могут рассчитывать на расположение фортуны и успех в делах.

О том, кто из знаков в начале осени сможет укрепить финансовое положение и найти работу мечты, читайте в материале: Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы.

Для двух знаков зодиака на этой неделе все сложится наилучшим образом. Этот период принесет им только приятные сюрпризы.

Овен

На этой неделе представителям знака стихии огня стоит проявить максимальную активность и инициативу. Ваши решительность и настойчивость становятся ключами к успеху. С принятием решений торопиться не стоит, прежде нужно обдумать все последствия. Это поможет вам избежать неприятностей и риска. Неделя открывает перед Овнами новые возможности и перспективы, важно быть внимательными к мелочам, чтобы не упустить нужный момент. Свободные Овны могут встретить человека со схожими взглядами, который сыграет важную роль в жизни.

Читайте такжеМесяц неприятностей: 3 знакам зодиака в сентябре не избежать трудностей

Рыбы

Благоприятный период для всяческих перемен. Звезды сулят успех в любых новых начинаниях, важно выйти из зоны комфорта и сделать первый шаг. Удачными будут крупные приобретения и поездки, которые помогут подзарядить вашу внутреннюю батарейку. Тем, кто в поисках работы улыбнется удача, а тем, кто задумывались о смене деятельности – самое время действовать. Не позволяйте негативу брать над вами верх, бодрость духа и оптимизм помогут привлечь в жизнь позитивные изменения.

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