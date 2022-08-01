Невероятное везение, успех в делах и большие деньги: 3 знака зодиака в списке счастливчиков августа

Гороскоп на август 2022 - топ-3 счастливчика месяца / ua.depositphotos.com/

Три представителя зодиакального круга могут рассчитывать на большой успех в любой важной сфере, увеличение дохода и удачу в личной жизни. Неприятности отступят, и начнется полоса везения.

О том, кто из знаков в конце лета сможет достичь профессиональных успехов, а кто обретет счастье в любви, читайте в материале: Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперников.

Три знака зодиака в августе смогут взять от жизни все и воплотить задуманное в жизнь. Перед ними будут открыты любые двери.

Рак

Положение Марса и Венеры в августе обеспечит Ракам необычайное везение. В профессиональной деятельности вы сможете достичь наилучших результатов, которые могут обеспечить карьерное повышение. Желаемая должность принесет больше обязанностей, однако все с лихвой компенсируется повышением дохода. Новые знакомства также пойдут на пользу вашей карьере, влиятельные люди оценят ваши идеи и помогут с их реализацией. Раки смогут решить финансовые вопросы и получить выгоду. Свободные представители знака смогут встретить человека, который заставит сердце биться чаще.

Весы

Представителей воздушного знака ждет спокойный месяц, без сильных потрясений и неожиданных поворотов судьбы. Это время идеальное для того, чтобы доводить до конца начатые проекты и пользоваться достижениями прошлого. Хорошие новости в средине месяца могут запустить цепочку жизненных перемен. Это может быть как смена места работы, так и переезд в другой город или страну. Не исключено, что ваши отношения с любимым перейдут в новый этап – начало совместной жизни или предложение руки и сердца. В августе Весы могут смело планировать отпуск, ваш отдых в компании близких или друзей принесет массу приятных моментов и воспоминаний.

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Козерог

Если в череде трудностей у Козерогов не было просвета, то август – это время, когда ваши самые смелые мечты могут стать реальностью. Своим упорным трудом и целеустремленностью вы проложили дорожку к счастью. Перед вами открываются новые возможности и перспективы карьерного роста. Порадует и финансовая ситуация, не исключено повышение зарплаты или выгодные сделки. Свободным представителям земного знака улыбнется удача в любви. Вы сможете встретить человека, с которым захотите связать свою судьбу.

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