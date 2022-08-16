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Невероятное везение и счастье в любви: 3 знакам зодиака мощно повезет на этой неделе

16 августа 2022, 19:27

Они смогут заручиться поддержкой высших сил.

Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю - 3 знака-счастливчика / ua.depositphotos.com/

Трем представителям зодиакального круга можно смело записывать себя в любимчики фортуны. Эта неделя для них будет полна приятных неожиданностей и счастливых моментов.

О том, кто из знаков в начале осени сможет укрепить свое финансовое положение, а кто встретить свою вторую половинку, читайте в материале: Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы.

Трем знакам зодиака эта неделя принесет щедрые подарки судьбы. Они смогут заручиться поддержкой высших сил в любых начинаниях.

Овен

Все внимание Овнов на этой неделе будет сосредоточено на личной жизни. Представители знака смогут помириться с дорогими людьми, наладить отношения и забыть старые обиды. Свободные Овны могут встретить свою вторую половинку, человека, который разделит ваши взгляды и интересы. Благоприятный период для зачатия, семейным знакам можно задуматься о пополнении.

Лев

В этом периоде перед Львами нет ничего невозможного. Новые перспективы и возможности могут кардинально изменить вашу жизнь. Появляется шанс воплотить в жизнь давнюю мечту. Однако для этого придется не сидеть, сложа руки, а приложить все усилия. Финансовое положение будет радовать стабильностью, не исключено и повышение зарплаты. В личной жизни можно ожидать приятных сюрпризов.

Читайте такжеГороскоп на неделю 15-21 августа: Ракам – деньги, Львам – ревность, Скорпионам – счастье в любви

Стрелец

На этой неделе любые новые начинания Стрельцов будут обречены на успех. Вы сможете повысить уровень заработка и укрепить финансовое положение. В профессиональной сфере вы сможете добиться больших успехов, если не побоитесь рискнуть. Благоприятное время для налаживания деловых связей. Знакомство с влиятельными людьми может способствовать карьерному продвижению. Отношения с родными и любимыми складываются наилучшим образом. Свободные Стрельцы могут встретить человека, с которым захотят связать свою судьбу.

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