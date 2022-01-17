Невероятное везение и благополучие в год Тигра: названы знаки, которым мощно подфартит

Гороскоп на 2022 год - топ-5 счастливчиков / depositphotos.com/

Год Черного Водяного Тигра будет насыщенным и полным событиями для многих представителей зодиакального круга. Но только пять счастливчиков могут рассчитывать на расположение большой полосатой кошки и щедрые подарки судьбы.

Финансовый гороскоп на 2022 год расскажет, кому придется упорным трудом прокладывать дорожку к материальной стабильности, а кому деньги будут просто плыть в руки.

Астрологи назвали пять везунчиков зодиакального круга, которым в 2022 году будет грех жаловаться на неурядицы. Они точно смогут поймать удачу за хвост!

Телец

Упорные и трудолюбивые Тельцы не знают препятствий на пути к задуманному и приложат все усилия для воплощения своих замыслов в жизнь. В этом году представители земного знака могут рассчитывать на успех в любых начинаниях и благосклонность судьбы. Ваши старания будут отмечены, и это отразится на финансовой сфере в лучшую сторону. Вы сможете добиться большого успеха.

Реклама

Близнецы

Год Тигра приготовил для Близнецов приятные сюрпризы. Все ваши планы будут с легкостью воплощаться в реальность, а мечты – сбываться. В фокусе внимания в 2022 году – карьера и профессиональные достижения. Повезет и тем Близнецам, которые занимаются бизнесом. Финансовое положение порадует стабильностью. Появится возможность совершить крупные покупки или отправиться в путешествие.

Читайте такжеГороскоп Таро на неделю 17-23 января: Ракам – перемены, Девам – успех во всем, Водолеям – проблемы

Лев

В этом году Львы не намеренны сидеть сложа руки и наблюдать, как успех ускользает из-под носа. Представители огненного знака приложат максимум усилий, чтобы достичь желаемого. И грамотно будут использовать каждый шанс и подвернувшиеся возможности. Львов ждет активный и динамичный год, в котором не будет место лени и скуке. И достижения будут прямо зависеть от количества усилий.

Весы

Воздушные Весы в этом году смогут познать счастье в любви. Везение в делах любовных и в других важных сферах жизни не покинет вас. Вы сможете добиться значительных профессиональных успехов, которые скажутся на финансовом благополучии. Изменения в жизни в год Тигра будут счастливыми для Весов.

Читайте такжеБудут купаться в деньгах уже в феврале: топ-4 знака с большой денежной удачей

Скорпион

Год Черного Водяного Тигра открывает перед Скорпионами невероятные возможности и перспективы. Вы сможете совершить головокружительный карьерный взлет и достичь всех задуманных вершин. В этом году ваше финансовое положение значительно улучшится и позволит отправиться в путешествие. Представители стихии воды будут счастливы и в любви. Не исключена встреча с человеком, который сыграет важную роль в жизни.

Читайте также: