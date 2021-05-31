Невероятно вкусный гречишный чай: чем полезен и как правильно заваривать

Чем полезен гречишный чай

Гречишный чай - этот напиток является настоящим антистрессом и помогает укрепить нервную систему.

Семена татарской гречихи немного горьковаты на вкус, но жители горных районов Юго-Восточной Азии пекут из них хлеб, а листья и побеги растения используют в приготовлении салатов, супов, добавляют в приправы и маринады.

Если вы никогда не пили этот необычный напиток, стоит обязательно его попробовать, на это есть несколько веских причин.

Помогает этот чай и улучшить свертываемость крови, а также укрепить сосуды и снизить нагрузку на сердце.

Гречишный чай — очень полезный напиток, имеющий богатый состав. В напитке обнаружены редкие элементы — селен, хром, алюминий, а также такие распространенные химические элементы, как железо, фтор, йод, магний, хром, кремний, медь.

Главред расскажет рецепт невероятно вкусного гречишного чая, который стоит попробовать каждому.

Правильно заваренный гречишный чай имеет очень красивый светло-желтый или темно-желтый янтарный цвет, напиток также отличается высокой прозрачностью.

Во время заваривания запах гречишного чая напоминает одновременно ваниль и обжаренный орех, а после употребления он оставляет изысканное сладковато-горьковатое, ни с чем не сравнимое медовое послевкусие.

Гречишный чай рецепт

С гречишным чаем можно приготовить любой вариант традиционного чая. Если уж говорить о самых популярных вариантах, то это чай с медом и лимоном.

Вам понадобятся:

2 ломтика лимона.

1 столовая ложка меда.

500 мл воды.

5 грамм гречишного чая.

Складываем все ингредиенты в заварник и заливаем водой. Настаиваем 20 минут и наслаждаемся.

Гречишный чай с молоком

Очень простой и вкусный рецепт, который идеально подойдет, если вы не употребляете кофеин по каким-то причинам.

Вам понадобятся:

2 грамма гречишного чая.

100 грамм молока.

Заливаем 100 мл горячей воды и даем настояться. Любой подсластитель по вашему вкусу.

Заваренный чай выливаем в чашку, кладем подсластитель и добавляем молоко.

Гречишный чай с корицей

Вам понадобятся:

1 палочка корицы.

5 грамм гречишного чая.

500 мл воды.

натуральный подсластитель по вашему вкусу.

В заварник кладем чай и корицу, заливаем водой и настаиваем. При желании кладем подсластитель!

Гречишную массу, оставшуюся после выпитого чая, можно использовать для употребления в пищу. Она является источником растительного белка и полноценной клетчатки, способствующей снижению уровня холестерина, тем самым уменьшает риск инфарктов, инсультов и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.