Невероятно сложная загадка: лишь единицы найдут мяч среди панд за 5 секунд

Лишь на первый взгляд может показаться, что задача несложная – на самом деле заметить мяч будет очень трудно.

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Лишь немногие найдут мяч среди панд за 5 секунд/ Brightside, ua.depositphotos.com

Ежедневное решение головоломок и различных загадок может очень хорошо натренировать мозг. Уже через короткий промежуток времени вы заметите, как начнете щелкать такие загадки, словно орешки. Так почему бы не проводить такую тренировку для своего мозга время от времени? Следующая загадка может запутать кого угодно, ведь нужно будет найти футбольный мяч среди панд.

Задача усложняется еще и тем, что ее нужно выполнить всего за 5 секунд, пишет Brightside. Готовы ли вы бросить себе этот вызов?

На рисунке мы видим большое количество панд. Некоторые из них радостные, некоторые задумчивые. Кое-кто з них еще и решил добавить оригинальности своему внешнему виду с помощью шляпы в форме цилиндра.

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Казалось бы, что кроме панд на рисунке больше ничего нет, но это не так. Где-то среди животных спрятан футбольный мяч, который нужно найти.

Постарайтесь сосредоточиться на выполнении задания и не отвлекаться ни на что другое, чтобы найти нужный предмет как можно скорее.

Не расстраивайтесь, если вам не удалось найти мяч среди панд за 5 секунд, просто дайте себе больше времени и продолжайте поиски.

Нужно найти мяч среди панд за 5 секунд/ Brightside

Если вам не удается найти мяч, даем небольшую подсказку – обратите внимание на правую часть рисунка ближе к его краю.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Мяч спрятан в правой части картинки/ Brightside

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти мышь среди белок за 10 секунд. Мышку от белочек практически не отличить, поэтому с задачей сможет справиться не каждый.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти четыре звезды среди шаров за 10 секунд. Только самые выносливые и внимательные смогут выполнить эту задачу до конца.

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