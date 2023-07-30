Невероятно простой способ удалить пятна от ягод: химик Репич удивил лайфхаком

Узнайте как удалить пятна от ягод с одежды легко и просто практически без подручных средств.

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Как удалить пятна от ягод с одежды / коллаж: Главред, фото: скриншот

Лето - период большого разнообразия ягод и фруктов. Однако не всегда получается быть аккуратным и не вымазаться в ягодный сок. И всё же - это не проблема. Мы расскажем, чем отстирать пятна от ягодного компота и просто ягод.

Известный в Украине химик Глеб Репич в сети Тикток показал удивительно простой способ, как вывести пятна от ягод на цветной одежде, не используя при этом практически никаких подручных средств кроме воды.

Как удалить пятна от ягод с одежды - лайфхак

Химик Олег Репич показал, что необходимо закипятить воду,а одежду, испорченную ягодами нужно растянуть над миской или любой другой емкостью.

видео дня

Когда вода закипит, необходимо вылить кипяток на одежду так, чтобы его струя прошла сквозь пятно. Вы увидите, как кипяток совсем быстро вымоет следы ягод и их не останется.

Однако есть примечание - сделать это нужно как можно скорее после того, как вымазали одежду.

Смотрите видео о том, как легко удалить ягодное пятно с одежды:

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