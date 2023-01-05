Невероятно, но это работает: что делать если нет вантуза - хитрый способ

Как сделать вантуз для унитаза - неожиданный лайфхак, который пригодится в каждом доме.

Вантуз для раковины - народные средства / bk55.ru, УНИАН

Засоры в сливных канализационных системах являются частой проблемой практически в каждом доме.

Раковины, умывальники и даже унитазы забиваются грязью и мусором, что грозит выходом нечистот на поверхность. Перед многими встает неожидання проблема - что делать, если забился унитаз и нет вантуза.

Если проблема возникла неожиданно и нет времени вызывать бригаду коммунальщиков, могут пригодится несколько действенных лайфхаков.

Чем можно пробить раковину

Существует давний "рецепт" прочистки забившегося сливного стока. Ингредиенты найдутся в каждом доме.

Порядок действий:

стиральный порошок и пищевую соду в равных долях засыпать в слив раковины;

добавить в слив пищевой уксус (около стакана - 200 мл);

промыть слив литром горячей воды через 2-5 минут после реакции.

Есть еще один недорогой народный способ быстрой прочистки сливной системы.

Используйте для этого смесь соли и соды:

смешайте оба компонента в равных пропорциях;

насыпьте получившуюся смесь в слив;

после этого промойте слив водой.

Если забился унитаз и нет вантуза

Часто случается, что самого необходимого приспособления не оказывается под рукой в критический момент. В этом случае используйте для прочистки унитаза обычный туалетный ершик. Способ применения аналогичен вантузу: ершик поместите в сливное отверстие унитаза и попробуйте прочистить его, двигая вверх и вниз. Тем самым вы сможете пробить засорившийся слив и очистить канализацию.

Как устранить засор в ванной

Многие знают один из самых популярных способов прочистки канализации раковины, умывальника и даже унитаза.

Он является дешевым аналогов дорогих препаратов типа "Крот".

Порядок действий:

в слив всыпьте обычную пищевую соду;

затем добавьте туда порцию уксуса;

дождитесь соответствующей реакции (шипения и образования пены);

дайте отстояться смеси около получаса;

после этого промойте слив.

Как прочистить унитаз с помощью вешалки

Этот хитрый способ знают не многие, но ему могут позавидовать даже профессиональные сантехники.

Для этого понадобится бытовая металлическая вешалка. Ее придется раскрутить на максимальную длину. После этого на конце сделайте небольшой крючок. Затем действуйте как заправский сантехник – получившимся крючком попробуйте подцепить или протолкнуть засор – действуйте аккуратно, но настойчиво.

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